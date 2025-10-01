Từ nay đến hết năm 2025, những người sinh năm sau đây sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi đổi thẻ căn cước mới

(PLO)- Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trong Luật Căn cước 2023 là quy định về thời hạn sử dụng thẻ căn cước gắn liền với độ tuổi của công dân.

Những mốc tuổi phải đổi thẻ căn cước mới

Theo quy định tại khoản 1, Điều 21 trong Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Lưu ý, nếu công dân đổi thẻ căn cước trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi trên, thẻ sẽ có giá trị sử dụng đến lần đổi tiếp theo. Việc này giúp giảm tải thủ tục hành chính và đảm bảo thông tin luôn được cập nhật chính xác. Cụ thể:

- Nếu làm thẻ căn cước trước khi đủ 12 tuổi thì thẻ có giá trị đến 14 tuổi.

- Nếu làm thẻ căn cước từ 12 đến dưới 14 tuổi, thẻ có giá trị đến 25 tuổi.

- Nếu cấp đổi thẻ căn cước từ 23 đến dưới 25 tuổi, thẻ có giá trị đến 40 tuổi.

- Nếu cấp đổi thẻ căn cước từ 38 đến dưới 40 tuổi, thẻ có giá trị đến 60 tuổi.

- Nếu cấp đổi thẻ căn cước từ 58 tuổi trở lên, thẻ sẽ có giá trị sử dụng vĩnh viễn, trừ trường hợp hỏng, mất hoặc có thay đổi thông tin cá nhân quan trọng.

Điều này có nghĩa là trong năm 2025, những công dân sinh năm 1965 (60 tuổi), 1966 (59 tuổi) và 1967 (58 tuổi) sẽ được cấp thẻ căn cước có giá trị vĩnh viễn. Đây được xem là một quyền lợi đặc biệt, tạo sự thuận tiện cho nhóm người lớn tuổi.

Những người sinh năm 1965, 1966 và 1967 sẽ được cấp thẻ căn cước có giá trị sử dụng vĩnh viễn trong năm 2025. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, năm 2025 cũng là thời điểm nhiều nhóm tuổi khác phải đổi thẻ theo quy định. Chẳng hạn, người sinh năm 2011 (đủ 14 tuổi), sinh năm 2000 (đủ 25 tuổi) và sinh năm 1985 (đủ 40 tuổi) sẽ đến hạn phải cấp hoặc đổi thẻ căn cước mới.

Người dân thuộc các nhóm tuổi đến hạn nên lưu ý hoàn tất việc đổi thẻ trước ngày 31-12-2025 để tránh bị gián đoạn khi sử dụng các dịch vụ công, hoặc giao dịch liên quan. Trong trường hợp làm mất hoặc thẻ bị hư hỏng, bạn vẫn có thể xin cấp lại theo thủ tục bình thường tại cơ quan công an, ứng dụng VNeID hoặc thông qua cổng dịch vụ công.

Cách làm thẻ căn cước mới bằng ứng dụng VNeID

Trước khi bắt đầu, bạn đọc cần phải cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play (Android) hoặc App Store (iOS). Lưu ý, người dùng không nên làm theo hướng dẫn của kẻ gian, truy cập vào các trang web của bên thứ ba hoặc cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK.

- Bước 1: Để có thể sử dụng được đầy đủ chức năng, bạn cần đến công an phường/xã bất kỳ (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú) để làm VNeID mức 2.

- Bước 2: Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (bao gồm số CCCD và mật khẩu).

Cập nhật và đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tại giao diện chính của ứng dụng VNeID, bạn hãy bấm vào mục Thủ tục hành chính - Dịch vụ công Căn cước. Tại đây sẽ có 3 thủ tục để người dùng lựa chọn, bao gồm Cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, Cấp thẻ căn cước cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và Cấp đổi thẻ căn cước.

Chọn dịch vụ làm thẻ căn cước phù hợp. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Ví dụ, nếu đang sử dụng CCCD gắn chip và sắp hết hạn, bạn hãy chọn dịch vụ Cấp đổi thẻ căn cước. Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần chọn Tạo mới yêu cầu, lý do cấp đổi, cấp thực hiện (cấp tỉnh/thành phố hoặc cấp phường/xã), nơi thực hiện, cơ quan thực hiện và địa chỉ cơ quan thực hiện… và cuối cùng là chọn ngày hẹn đến làm việc.

Đặt ngày hẹn đến làm thẻ căn cước. Ảnh: MINH HOÀNG

Lưu ý, nếu lịch hẹn tại công an phường nơi thường trú đã đầy, bạn có thể chọn sang khu vực đang tạm trú hoặc công an TP. Khi đến hẹn, người dùng chỉ cần đến cơ quan công an để hoàn tất các thủ tục còn thiếu.

