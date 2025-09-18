Cần làm gì khi đã đậu sát hạch nhưng GPLX chưa hiển thị trên ứng dụng VNeID?

(PLO)- Không ít người phản ánh rằng đã đậu sát hạch nhiều tuần nhưng giấy phép lái xe (GPLX) vẫn chưa hiển thị trên ứng dụng VNeID. Vậy trong lúc chờ đợi, phải xuất trình giấy tờ như thế nào để không bị xử phạt?

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sau khi thi đậu sát hạch, nếu mọi thông tin cá nhân trùng khớp, đặc biệt là số căn cước công dân (CCCD), bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu cập nhật GPLX trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, có những trường hợp đã chờ hơn 3 ngày nhưng GPLX điện tử vẫn chưa được đồng bộ lên VNeID.

Nguyên nhân được xác định là do đường truyền dữ liệu giữa các hệ thống bị quá tải, quy trình đồng bộ có nhiều bước kỹ thuật; có trường hợp người dùng khai báo sai thông tin (ví dụ số căn cước khác so với khi đi thi); cũng có người chưa mở tin nhắn hoặc chưa xem mục thông báo trong ứng dụng VNeID, dẫn đến bỏ qua bước xác nhận cập nhật.

3 loại giấy tờ bạn nên tích hợp vào ứng dụng VNeID để tránh mất quyền lợi (PLO)- Bị xử phạt vì quên bằng lái, chậm trễ khi làm thủ tục khám bệnh, hay lúng túng vì thất lạc cà vẹt xe… Những tình huống này gần như sẽ biến mất khi bạn tích hợp giấy tờ vào ứng dụng VNeID.

Một số trường hợp đã đậu sát hạch nhưng chưa thấy GPLX điện tử cập nhật trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Với những ai rơi vào trường hợp đậu sát hạch nhưng chưa thấy GPLX trên ứng dụng VNeID, Cục CSGT khuyến nghị nên kiểm tra lại thông tin cá nhân, đảm bảo mọi dữ liệu, đặc biệt là số CCCD trùng với giấy tờ gốc. Đồng thời, kiểm tra lại phần thông báo trên ứng dụng VNeID.

Để thực hiện, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Tại giao diện chính, bạn hãy bấm vào mục Thông báo - Tài khoản. Nếu thấy xuất hiện thông báo về việc đậu sát hạch và được cấp GPLX mới, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng ba chấm tại phần GPLX đó và chọn Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới.

Cập nhật thông tin GPLX mới trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, bạn cũng có thể vào Ví giấy tờ - Tích hợp giấy tờ - Tạo yêu cầu - Giấy phép lái xe, điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm số giấy phép và hạng tương ứng. Sau đó đánh dấu vào ô Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng rồi nhấn Gửi yêu cầu. Nếu hệ thống xác thực thông tin chính xác, GPLX mới của bạn sẽ được hiển thị trong mục Ví giấy tờ.

Tích hợp GPLX mới trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong lúc chờ đợi cập nhật thông tin GPLX điện tử, người dùng vẫn có cách khác để xuất trình GPLX khi lực lượng chức năng yêu cầu. Cụ thể, bạn hãy truy cập vào trang thông tin điện tử https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn/ của Bộ Công an, hoặc sử dụng ứng dụng VneTraffic để tra cứu thông tin GPLX điện tử.

Theo quy định hiện hành, GPLX điện tử có giá trị tương đương với GPLX vật lý. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu bạn vừa đậu sát hạch và thấy GPLX chưa hiển thị, đừng lo lắng quá, hãy kiểm tra lại phần thông báo trong ứng dụng VNeID, hoặc truy cập website tra cứu thông tin GPLX trong giai đoạn chờ hệ thống cập nhật.

Cách thêm hộ chiếu vào ứng dụng VNeID mới nhất (PLO)- Bắt đầu từ phiên bản 2.2.2, nhà phát triển đã cho phép người dùng thêm hộ chiếu phổ thông vào ứng dụng VNeID chỉ với vài thao tác đơn giản.