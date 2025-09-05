Cách tra cứu tiền điện bằng ứng dụng VNeID và app của điện lực

(PLO)- Không chỉ tích hợp thẻ căn cước, bảo hiểm hay giấy phép lái xe, ứng dụng VNeID còn hỗ trợ người dùng tra cứu tiền điện hàng tháng chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, tiền điện tăng cao, nhu cầu kiểm tra lượng điện tiêu thụ hàng tháng ngày càng trở nên cấp thiết.

1. Cách tra cứu tiền điện bằng ứng dụng VNeID

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Lưu ý, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng thông qua liên kết lạ hoặc file APK để tránh bị mất dữ liệu và tài khoản ngân hàng.

Cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi đăng nhập bằng số căn cước và mật khẩu, người dùng truy cập mục Dịch vụ khác - Tra cứu thông tin sử dụng điện. Tại đây sẽ có hai mục Tra cứu cho bản thân và Tra cứu cho người khác, việc bạn cần làm là điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

Nếu chọn Tra cứu cho người khác, bạn cần phải có số định danh cá nhân, họ và tên, mã khách hàng (thường được in trên hóa đơn tiền điện trước đây). Khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ hiển thị lượng điện tiêu thụ kèm số tiền tạm tính.

Cách tra cứu tiền điện trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Cách tra cứu tiền điện bằng ứng dụng của điện lực

Song song với VNeID, các ứng dụng chăm sóc khách hàng của điện lực như EVNHCMC của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, CSKH EVN SPC - TCT Điện lực miền Nam, EVNNPC CSKH - Điện lực miền Bắc, EVNCPC CSKH - Điện lực miền Trung, cũng là lựa chọn được nhiều người sử dụng, đặc biệt khi hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường.

Khác với VNeID, các ứng dụng này yêu cầu người dùng liên kết mã khách hàng (mã PE) để theo dõi dữ liệu tiêu thụ. Mã số này có thể tìm thấy trên hóa đơn, tin nhắn SMS hoặc liên hệ trực tiếp tổng đài chăm sóc khách hàng.

Liên kết mã khách hàng vào ứng dụng. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi liên kết thành công, người dùng có thể xem chi tiết sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng và so sánh mức sử dụng qua từng giai đoạn.

Điểm mạnh của ứng dụng điện lực nằm ở khả năng phân tích. Hệ thống không chỉ hiển thị số tiền tạm tính mà còn cho thấy biểu đồ biến động, mức tăng giảm so với tháng trước.

Cách tra cứu lượng điện tiêu thụ và tiền điện hàng tháng bằng ứng dụng của điện lực. Ảnh: MINH HOÀNG

Với những hộ gia đình muốn kiểm soát chặt chẽ mức tiêu thụ hoặc quản lý nhiều mã khách hàng cùng lúc, công cụ này mang lại sự tiện lợi rõ rệt. Người dùng có thể nhận ra nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, từ đó điều chỉnh lại thói quen sử dụng điện để tiết kiệm hơn.

