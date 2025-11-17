Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

Cách tăng tốc ChatGPT nhờ một tiện ích miễn phí ít ai biết

Tiểu Minh
(PLO)- Dạo gần đây, có khá nhiều người dùng ChatGPT phàn nàn về việc cửa sổ trò chuyện bỗng nhiên chậm hẳn đi sau khi làm việc với chatbot trong thời gian dài.

Nhập văn bản bị trễ, cuộn trang giật và đôi khi trình duyệt gần như đứng yên… buộc người dùng phải mở một cuộc trò chuyện mới. Điều này vô tình cắt đứt mạch làm việc và khiến họ phải thiết lập lại toàn bộ ngữ cảnh vốn đã xây dựng từ trước.

Theo đó, nguyên nhân không nằm ở ChatGPT mà chủ yếu xuất phát từ chính trình duyệt.

Giao diện web của ChatGPT lưu lại toàn bộ lịch sử trao đổi trong bộ nhớ của trình duyệt. Khi người dùng tương tác lâu và tạo ra hàng ngàn tin nhắn, lượng dữ liệu cần tải và xử lý tăng lên, gây tiêu tốn đáng kể RAM và CPU. Đây là lý do vì sao sau một thời gian dài sử dụng, cửa sổ trò chuyện ChatGPT trở nên ì ạch, phản hồi chậm và khó thao tác.

Cai-dat-tien-ichChatGPT-LightSession-de-tang-toc-chatgpt.jpg
ChatGPT rất thường hay bị chậm đối với những cuộc trò chuyện dài. Ảnh: TIỂU MINH

Giải pháp để khắc phục là xóa bớt lịch sử duyệt web hoặc chuyển sang sử dụng ứng dụng ChatGPT độc lập. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng Google Chrome (hoặc các trình duyệt dùng mã nguồn mở Chromium), người dùng có thể cài đặt tiện ích miễn phí ChatGPT LightSession để khắc phục vấn đề.

ChatGPT LightSession hoạt động như thế nào?

Theo thông tin từ nhà phát triển, ChatGPT LightSession không can thiệp vào hệ thống lưu trữ dữ liệu của ChatGPT. Thay vào đó, tiện ích chỉ ẩn các tin nhắn cũ khỏi giao diện trình duyệt, giúp giảm đáng kể lượng nội dung mà trình duyệt phải tải cùng lúc.

Việc chỉ hiển thị các tin nhắn gần nhất giúp Chrome không phải xử lý một trang web kéo dài hàng ngàn dòng, từ đó cải thiện tốc độ phản hồi và giảm mức tiêu thụ tài nguyên hệ thống.

Điểm quan trọng là toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vẫn được giữ nguyên trong máy chủ của ChatGPT. Người dùng vẫn có thể tham chiếu lại các phần đã trao đổi trước đó mà không lo mất dữ liệu.

ChatGPT LightSession hiện đang được cung cấp miễn phí trên Chrome Web Store, nhấn Add to Chrome - Add extension.

Tiện ích ChatGPT LightSession hiện đang được cung cấp miễn phí, giúp tăng tốc độ trò chuyện khi sử dụng ChatGPT. Ảnh: TIỂU MINH
Tiểu Minh

