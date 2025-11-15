Mở cánh cửa AI vào trường học Việt Nam

(PLO)- Cộng đồng giáo viên số Google tại Việt Nam được ra mắt nhằm thể hiện nỗ lực xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, năng lực số và năng lực AI… trong trường học Việt Nam

Sáng ngày 15-11, tại TPHCM, Công ty AI Education, đối tác được ủy quyền toàn phần của Google for Education tại Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan ra mắt Cộng đồng giáo viên số Google tại Việt Nam – GEG Vietnam.

Với chủ đề “mở cánh cửa AI ra thế giới”, sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, năng lực số và năng lực AI…

Ông Bung Trần, chủ nhiệm Google Eucation Group Vietnam cho biết, việc ra mắt GEG Vietnam là kết quả trực tiếp từ nỗ lực chung trong việc triển khai mô hình “trường học số Google”, trong đó AI Edu đã phối hợp chặt chẽ cùng Sở Giáo dục đào tạo TP.HCM để đào tạo và xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn quốc tế.

Một trong những điểm nổi bật trong mô hình trường học số Google là hầu hết giáo viên của thành phố Thủ Đức (trước sáp nhập) đã hoàn thành chứng nhận Google Educator nền tảng, hàng ngàn giáo viên đạt chứng nhận Google educator level 1 và level 2 cũng như nhiều trường có đến 100% giáo viên có chứng nhận Google Educator level 1, điển hình là trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Đây chính là cơ sở quan trọng cho việc ra đời của cộng đồng GEG Vietnam.

Ông Bung Trần, chủ nhiệm Google Eucation Group Vietnam. Ảnh: HẠ QUYÊN

“Sự ra đời của cộng đồng không chỉ là diễn đàn ứng dụng công nghệ trong dạy và học mà còn khởi động phong trào hỗ trợ đổi mới sáng tạo dành cho giáo viên. Mục tiêu là nâng cao năng lực số, thúc đẩy ứng dụng AI một cách thiết thực, phù hợp với chuẩn mực đạo đức quốc tế để học sinh Việt Nam được phát triển một cách toàn diện”- ông Bung Trần nói.

Tại buổi ra mắt, các chuyên gia và giáo viên quốc tế đã giới thiệu giải pháp AI tạo sinh đột phá, với hệ thống “siêu trợ lý “cho giáo viên (Gemini và NotebookLM) và siêu gia sư (Gems) cho học sinh, được phát triển trên nền tảng riêng dành cho giáo dục. Giải pháp này nhằm hỗ trợ giáo viên sáng tạo nội dung dạy học và cá nhân hóa các hoạt động dạy học cũng như giải đáp thắc mắc chuyên sâu.

Quang cảnh của sự kiện. Ảnh: HẠ QUYÊN

Bên cạnh đó, chuyên gia cũng giới thiệu thêm công cụ Nano Banana của Gemini một công cụ tạo ảnh AI và chỉnh sửa ảnh theo ngữ cảnh, hiển thị văn bản và đồ họa vượt trội. Nano Banana còn hỗ trợ ghép và biến đổi ảnh linh hoạt, ví dụ lấy phong cảnh từ ảnh này, ánh sáng từ ảnh khác để tạo nên một bức hình thống nhất.

Một ví dụ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lớp học. Ảnh: Hạ Quyên

Với góc nhìn của người giảng dạy, một giáo viên tiếng anh của TP.HCM nhìn nhận, việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo của Gemini đã giúp giáo viên rút ngắn thời gian chuẩn bị giảng dạy, cũng như tạo ra các nhiều chương trình trò chơi trắc nghiệm (Quizizz) cho học sinh dựa theo nội dung bài giảng.

