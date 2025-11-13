Kỹ sư người Việt viết ứng dụng AI tra cứu Luật với độ chính xác lên tới 90%

(PLO)- Một dự án AI Tra Cứu Luật của các kỹ sư người Việt Nam phát triển có thể truy xuất hơn 350.000 văn bản pháp luật Việt Nam với độ chính xác đạt 90%.

Đây là thông tin được người đại diện của Dự án AI Tra Cứu Luật đưa ra, sau khi nâng cấp ứng dụng tra cứu lên phiên bản mới.

Đây là dự án “Make in Vietnam” do chính các kỹ sư người Việt Nam thuộc Công ty cổ phần Decom Stars phát triển dưới sự định hướng nghiên cứu của Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII.

Ông Võ Thanh Thiên Toán, Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần Decom Stars cho biết, sau 1 năm phát triển, dự án AI Tra cứu Luật đã phục vụ hơn 50.000 người dùng, và xử lý gần 1 triệu lượt tra cứu.

Nhằm nâng cao chất lượng và độ chính xác, đơn vị này đã nâng cấp ứng dụng lên bản Pro. Với bản Pro này, người dùng truy xuất được 350.000 văn bản pháp luật với độ chính xác lên tới 90%. Đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển công nghệ pháp lý do người Việt làm chủ.

Cũng theo ông Toán, một số mô hình AI tổng quá như ChatGPT hay công cụ tìm kiếm thông thường không được "huấn luyện" chuyên biệt cho dữ liệu pháp luật Việt Nam, dẫn đến kết quả tra cứu thiếu chính xác hoặc không có nguồn kiểm chứng rõ ràng.

Vì thế, công cụ "Make in Vietnam" này, được kỳ vọng sẽ giúp người dân giảm bớt được áp lực trong việc tìm kiếm, so sánh, đối chiếu các quy định, nhất là những quy định được cập nhật/ sửa đổi.

Đưa AI vào việc tra cứu luật, nhóm kỹ sư người Việt kỳ vọng giúp người dân giảm áp lực tra cứu thông tin. Ảnh: HẢI YẾN

Để đạt được kết quả trên, ông Toán cho biết, đội ngũ kỹ sư đã sử dụng công nghệ VERA (Verified Evidence Retrieval AI) và SIFAI (Smart Integrity Filter for AI). Đây là hai thành phần then chốt giúp hệ thống tự làm chủ thuật toán chuyên biệt cho dữ liệu pháp luật trong nước, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và an toàn.

Ông Võ Thanh Thiên Toán, Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần Decom Stars. Ảnh: HẢI YẾN

VERA là công nghệ truy xuất bằng chứng xác thực, cho phép hệ thống tự động tìm kiếm, đối chiếu và trích dẫn các văn bản có liên quan giữa hàng trăm nghìn điều khoản pháp lý. Nhờ khả năng phân tích ngữ nghĩa và xác thực nguồn dẫn, VERA giúp bảo đảm mọi câu trả lời đều có cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp với ngữ cảnh và hiệu lực hiện hành.

Trong khi đó, SIFAI hoạt động như một lớp kiểm duyệt thông minh, nhận diện và loại trừ những truy vấn nằm ngoài phạm vi pháp luật hoặc có yếu tố nhạy cảm. Cơ chế kiểm soát và điều hướng chủ động này giúp duy trì chuẩn mực chuyên môn và hạn chế rủi ro sai lệch thông tin.

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm trên bộ dữ liệu thực tế của chuyên trang “Xây dựng chính sách, pháp luật” thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cho thấy, độ chính xác về phân tích thông tin của công cụ AI Tra cứu Luật Pro đã đạt trên 90%, tăng 35% so với phiên bản trước. Nền tảng có khả năng xử lý phần lớn câu hỏi phổ biến về hành chính, đất đai, dân sự, lao động và doanh nghiệp.

Phân tích dữ liệu hệ thống của đơn vị này cũng cho thấy: Luật Kinh tế (25%), Luật Hành chính (14%) và Luật Dân sự (13%) là ba lĩnh vực được người dân tra cứu nhiều nhất. Các nhóm còn lại như lao động, đất đai, hình sự hay tài chính chiếm tỷ lệ thấp hơn nhưng vẫn phản ánh sự quan tâm đa dạng của người dùng đến các quy định pháp luật trong đời sống và hoạt động kinh tế.

Tin công nghệ 6-11: Công cụ mới giúp rút ngắn thời gian phát triển thiết bị AI (PLO)- Tin công nghệ 6-11 sẽ có các nội dung như Công cụ mới giúp rút ngắn thời gian phát triển thiết bị AI, Samsung khởi động giải đấu Odyssey Cup Counter-Strike 2, các thương hiệu Android không ngừng sao chép thiết kế của Apple, OpenAI Sora chính thức có mặt trên kho ứng dụng.