Tin công nghệ 6-11: Công cụ mới giúp rút ngắn thời gian phát triển thiết bị AI.

1. Công cụ mới giúp rút ngắn thời gian phát triển thiết bị AI

Theo Grand View Research, quy mô thị trường AI nhúng (Embedded AI) toàn cầu có thể đạt hơn 21,9 tỉ USD vào năm 2030, tăng gần gấp đôi so với hiện nay, với tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 14% mỗi năm. Riêng mảng Edge AI được dự đoán đạt 66 tỉ USD vào cùng năm.

Mới đây, Analog Devices (ADI) đã chính thức trình làng CodeFusion Studio 2.0, nền tảng phát triển mã nguồn mở giúp đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống nhúng.

Phiên bản mới của CodeFusion Studio được xây dựng dựa trên Visual Studio Code, cho phép nhà phát triển mang vào mô hình AI tùy chỉnh, kiểm tra tính tương thích và phân tích hiệu năng trước khi triển khai trên toàn bộ danh mục phần cứng của ADI, từ vi điều khiển tiết kiệm điện đến bộ xử lý tín hiệu số (DSP) hiệu suất cao.

Hệ thống mới cũng hỗ trợ đa lõi, tích hợp công cụ gỡ lỗi và phân tích dữ liệu chi tiết, giúp quá trình phát triển trở nên trực quan và nhanh hơn.

Một điểm đáng chú ý là khung làm việc module mới của ADI dựa trên Zephyr, nền tảng mã nguồn mở phổ biến cho hệ thống nhúng, cho phép theo dõi hiệu năng của từng lớp mô hình AI trong thời gian thực. Điều này giúp kỹ sư dễ dàng tối ưu hóa mô hình và giảm đáng kể rủi ro khi triển khai trên thiết bị thực.

Theo ông Rob Oshana, Phó chủ tịch phụ trách Nền tảng số của ADI, “CodeFusion Studio 2.0 giúp hợp nhất quy trình AI rời rạc thành một luồng thống nhất, giúp nhà phát triển tập trung vào đổi mới thay vì xử lý các vấn đề tương thích phần cứng”.

Với CodeFusion Studio 2.0, ADI không chỉ nâng cấp công cụ phát triển mà còn định hình lại cách các nhà sản xuất thiết bị tiếp cận AI. Từ cảm biến thông minh, thiết bị IoT đến robot công nghiệp, nền tảng này mở ra khả năng phát triển và triển khai AI nhanh chóng hơn, chi phí thấp hơn và phù hợp hơn với thực tế.

2. Samsung khởi động giải đấu Odyssey Cup Counter-Strike 2

Samsung vừa chính thức khởi động Odyssey Cup Counter-Strike 2 Championship 2025, giải đấu thể thao điện tử quy mô khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Năm nay, giải mở rộng quy mô với vòng loại quốc gia tại tám nước gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Australia và New Zealand, diễn ra từ 31-10 đến 23-11. Các đội vô địch quốc gia sẽ tranh tài tại vòng chung kết khu vực ở Kuala Lumpur (Malaysia) từ 12 đến 14-12, với tổng giải thưởng 50.000 USD.

Trung tâm của giải đấu là màn hình Samsung Odyssey OLED G60SF, sở hữu tần số quét 500 Hz, thời gian phản hồi 0,03 ms và tấm nền QD-OLED mang lại trải nghiệm mượt mà, chính xác, yếu tố quan trọng trong những pha đấu súng tốc độ cao của Counter-Strike 2.

Theo ông Leslie Goh, Giám đốc Giải pháp Màn hình Samsung Đông Nam Á và Châu Đại Dương, Odyssey Cup không chỉ là một giải đấu, mà còn là “nơi kết nối cộng đồng và thúc đẩy văn hóa Esports phát triển bền vững trong khu vực”.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên YouTube Samsung Việt Nam, khép lại bằng vòng chung kết hoành tráng tại Kuala Lumpur.

3. Các thương hiệu Android không ngừng sao chép thiết kế của Apple

Dù nhiều người dùng vẫn tranh cãi về phong cách “Liquid Glass” mà Apple áp dụng trên iOS 26, nhưng các hãng điện thoại Android dường như không thể cưỡng lại sức hút từ xu hướng này.

Mới đây, realme ra mắt giao diện Realme UI 7.0 dựa trên Android 16, mang đậm cảm hứng từ Apple.

Bản cập nhật mới mang đến loạt biểu tượng mô phỏng chất liệu kính với hiệu ứng phản chiếu ánh sáng, cùng giao diện Control center và widget có chiều sâu tương tự phong cách của iOS. Ngoài ra, realme còn bổ sung khả năng tùy biến mạnh hơn như Live Photo, hình nền video và chế độ Always On Display toàn cảnh.

Ngoài thiết kế, Realme UI 7.0 tích hợp thêm các tính năng AI như AI Notify Brief giúp gom thông báo thông minh, AI Framing Master hỗ trợ căn khung ảnh, và AI Gaming Coach huấn luyện người dùng cải thiện trải nghiệm chơi game. Phiên bản này sẽ ra mắt cùng Realme GT8 Pro và sau đó mở thử nghiệm cho các thiết bị khác.

Điều đáng nói, realme không phải hãng duy nhất chịu ảnh hưởng từ Apple. Vivo trước đó đã giới thiệu OriginOS 6 với giao diện gần như “bản sao” của iOS 26, trong khi Samsung được cho là sẽ mang các yếu tố tương tự vào One UI 8.5 ra mắt đầu năm 2026.

Dù nhiều người chỉ trích Apple, nhưng rõ ràng các đối thủ Android vẫn xem đó là khuôn mẫu. Và có lẽ, trong thế giới smartphone, việc học hỏi lẫn nhau đã trở thành điều không thể tránh khỏi.

4. OpenAI Sora chính thức có mặt trên kho ứng dụng

Sora được phát triển bởi OpenAI, cho phép người dùng tạo video chỉ bằng vài dòng văn bản hoặc hình ảnh mẫu. Ứng dụng này đã chính thức có mặt trên cả iOS và Android, trong đó có Việt Nam, giúp người dùng sáng tạo nội dung bằng AI nhanh hơn.

Sau khi cài đặt, người dùng chỉ cần nhập một đoạn mô tả ngắn, Sora sẽ tự động dựng thành video hoàn chỉnh, có hình ảnh, chuyển động và âm thanh tự nhiên. Công cụ này hỗ trợ nhiều định dạng khung hình như dọc, ngang, vuông và có thể xuất video độ phân giải Full HD 1080p.

Theo OpenAI, Sora được thiết kế để mô phỏng ánh sáng, độ sâu và chuyển động chân thực hơn các công cụ AI video trước đây. Tuy nhiên, hãng cũng thừa nhận mô hình này vẫn gặp khó khăn với những hành động phức tạp hoặc tình huống phi thực tế, chẳng hạn như các phản ứng vật lý chưa chuẩn xác hoặc nhân vật di chuyển sai hướng.

Sora nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các kho ứng dụng, từng đứng đầu bảng xếp hạng App Store tại Mỹ chỉ sau vài giờ phát hành. Tuy vậy, sự phổ biến của Sora cũng kéo theo nhiều tranh luận về quyền riêng tư và bản quyền.

