Tin công nghệ 14-12: Công cụ giúp máy Windows cũ chạy mượt hơn mà không cần nâng cấp

(PLO)- Tin công nghệ 14-12 sẽ có các nội dung như công cụ giúp máy Windows cũ chạy mượt hơn mà không cần nâng cấp, Redmi 15 5G lộ diện với pin 7.000 mAh, giá chỉ 5 triệu đồng, cuộc đua giữa SpaceX và OpenAI nóng trở lại, Microsoft âm thầm cải thiện trải nghiệm cài đặt Windows 11.

1. Công cụ giúp máy Windows cũ chạy mượt hơn mà không cần nâng cấp

Nhiều người dùng Windows đời cũ thường nghĩ rằng máy chạy chậm là do phần cứng đã lỗi thời, và cách duy nhất là nâng cấp hoặc mua thiết bị mới. Tuy nhiên, bạn có thể thử sử dụng công cụ miễn phí Process Lasso (https://bitsum.com/) để cải thiện hiệu năng chỉ sau vài phút thiết lập.

Process Lasso không can thiệp sâu vào hệ thống hay thay đổi cấu trúc Windows. Thay vào đó, phần mềm này quản lý cách CPU phân bổ tài nguyên cho các tiến trình đang chạy. Bằng cách ưu tiên những tác vụ quan trọng và hạn chế các tiến trình chiếm dụng tài nguyên không cần thiết, máy tính có thể phản hồi nhanh và ổn định hơn.

Công cụ này đặc biệt hữu ích với các máy Windows sử dụng CPU đời cũ hoặc cấu hình trung bình, vốn dễ bị chậm khi chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Sau khi cài đặt, Process Lasso sẽ hoạt động trong nền, không yêu cầu người dùng can thiệp thường xuyên.

Điểm đáng chú ý là Process Lasso có phiên bản miễn phí đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản, không cần nâng cấp trả phí.

2. Redmi 15 5G lộ diện với pin 7.000 mAh, giá chỉ 5 triệu đồng

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi 15 5G tại thị trường Việt Nam. Điểm đáng chú ý của mẫu máy này là việc tích hợp NFC, viên pin 7.000 mAh cùng màn hình lớn, hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị bền bỉ cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Với công nghệ pin Silicon Carbon, máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục lên tới 2 ngày trong điều kiện thông thường.

Theo công bố của hãng, ngay cả khi pin chỉ còn 1%, máy vẫn có thể duy trì chế độ chờ nhiều giờ hoặc thực hiện các cuộc gọi cơ bản. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 33 W và sạc ngược 18 W, có thể đóng vai trò như một cục pin dự phòng trong những tình huống cần thiết.

Về hiệu năng, máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3, đáp ứng các tác vụ phổ biến như lướt web, xem video, học tập trực tuyến hay làm việc cơ bản. Redmi 15 5G hỗ trợ mở rộng RAM tối đa 16 GB và kết nối 5G, đồng thời tích hợp NFC để phục vụ thanh toán không chạm và các dịch vụ số đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam.

Redmi 15 5G chạy trên nền tảng HyperOS, sở hữu màn hình 6,9 inch độ phân giải FHD+, tần số quét 144 Hz, đạt các chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland. Đi kèm theo đó là hệ thống camera kép AI 50 MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh đời thường, trong khi camera trước 8 MP phục vụ gọi video và học trực tuyến.

Hiện Redmi 15 5G đang được bán với giá chỉ từ 5,29 triệu đồng.

3. Cuộc đua giữa SpaceX và OpenAI nóng trở lại

Sau khi OpenAI vượt qua SpaceX để trở thành công ty tư nhân có mức định giá cao nhất thế giới vào tháng 10, cuộc cạnh tranh giữa hai cái tên gắn liền với Elon Musk và Sam Altman nhanh chóng bước sang một giai đoạn mới.

Theo Business Insider, SpaceX đang chuẩn bị cho một đợt giao dịch cổ phần thứ cấp, có thể đưa mức định giá công ty lên khoảng 800 tỉ USD.

Động thái này được xem là “đòn phản công” của Elon Musk trong bối cảnh OpenAI liên tục thu hút dòng vốn lớn nhờ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Nếu thương vụ diễn ra như dự kiến, SpaceX không chỉ lấy lại vị trí dẫn đầu về định giá trong nhóm công ty tư nhân mà còn nới rộng khoảng cách với phần còn lại của thị trường.

Business Insider cho biết đợt giao dịch sắp tới chủ yếu cho phép nhân viên và nhà đầu tư hiện hữu bán lại cổ phần, thay vì huy động vốn mới. Điều này cho thấy SpaceX đang ở trạng thái tài chính ổn định, đồng thời tận dụng thời điểm thị trường thuận lợi để củng cố vị thế.

Cuộc cạnh tranh giữa SpaceX và OpenAI cũng phản ánh bức tranh lớn hơn của công nghệ toàn cầu hiện nay, khi các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực không gian và trí tuệ nhân tạo liên tục so kè về tầm ảnh hưởng, nguồn vốn và tốc độ mở rộng.

4. Microsoft âm thầm cải thiện trải nghiệm cài đặt Windows 11

Microsoft vừa phát hành một loạt bản cập nhật mới dành cho Windows 11, tập trung vào các thành phần liên quan đến quá trình cài đặt và phục hồi hệ thống.

Theo Neowin, các bản vá mang mã KB5072537, KB5071416 và KB5072543 được phát hành thông qua Windows Update, nhưng không đi kèm những thay đổi lớn về giao diện hay tính năng người dùng thường thấy.

Thay vào đó, Microsoft hướng đến việc cải thiện độ ổn định và độ tin cậy của quy trình thiết lập Windows 11, đặc biệt trong các tình huống cài mới hệ điều hành hoặc khôi phục hệ thống sau sự cố. Đây là những khâu ít được chú ý, nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm tổng thể, nhất là với người dùng doanh nghiệp và kỹ thuật viên IT.

