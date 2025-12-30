Sản xuất TVC, kỹ xảo điện ảnh bằng AI: Hướng đi mới của doanh nghiệp Việt

(PLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp sáng tạo, từ việc tạo kỹ xảo điện ảnh đến sản xuất TVC quảng cáo.

Nhận định trên được ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hiện thực hóa AI (AIRO) chia sẻ tại buổi ra mắt công ty này vào ngày 30-12.

AI mang lại nhiều lợi ích kinh tế

Dẫn báo cáo nghiên cứu thị trường "Vietnam Social Commerce Market Intelligence Report 2025", ông Trần Lệ Nguyên cho biết thị trường thương mại điện tử qua mạng xã hội (Social Commerce) tại Việt Nam dự kiến tăng trưởng 25,4% hằng năm, đạt mốc 5 tỉ USD vào năm 2025.

Ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIRO. Ảnh: NGỌC ANH

Đà tăng trưởng này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì với tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) là 15,3% trong giai đoạn 2025-2030. Đến cuối năm 2030, quy mô ngành Social Commerce dự kiến mở rộng từ mức 3,99 tỉ USD (năm 2024) lên khoảng 10,21 tỉ USD. Các sàn thương mại điện tử có vị thế vững chắc như Shopee và Lazada tiếp tục đóng vai trò chủ chốt.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của mua sắm qua mạng xã hội thông qua Facebook và TikTok Shop đang tái định hình động lực thị trường. Trong đó, video ngắn chiếm ưu thế trong các hoạt động quảng bá bán hàng, không chỉ tạo hiệu ứng tức thời mà còn có thể được lưu trữ, chia sẻ nhiều lần, trở thành kênh quảng bá liên tục cho thương hiệu.

Mặt khác, AI đã trở thành một trong những công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công nghệ này không chỉ nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua livestream, tư vấn mua sắm tự động mà còn giúp doanh nghiệp phân tích hành vi, dự báo sức mua để tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Việc làm chủ tốc độ và quy mô thông qua công nghệ buộc các doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược, chuyển dịch từ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm truyền thống (SEO) sang tối ưu hóa cho AI (AIO).

"Trong bối cảnh đó, việc kết hợp giữa AI và Social Commerce chính là 'chìa khóa vàng' để doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn dẫn dắt thị trường" - ông Nguyên nhấn mạnh.

Dùng AI để làm phim, TVC quảng cáo nhằm tiết kiệm chi phí

Tổng Giám đốc KIDO cho biết, AIRO được thành lập nhằm hiện thực hóa những ý tưởng, chiến dịch mà trước đây cần nguồn lực rất lớn mới có thể thực hiện. Đơn vị hướng đến phát triển ngành công nghiệp phim ảnh, quảng cáo và truyền hình thông qua việc ứng dụng AI để tạo ra kỹ xảo hiện đại, chân thực nhưng tiết kiệm chi phí.

Theo đó, đơn vị này ra mắt 6 gói giải pháp, cung cấp dịch vụ sales & marketing toàn diện cho doanh nghiệp, đồng thời đầu tư phát triển phim, công nghệ kỹ xảo điện ảnh và TVC quảng cáo bằng AI. Mục tiêu xa hơn là mở rộng sang thị trường Đông Nam Á.

"Tôi kỳ vọng AIRO sẽ góp phần giúp Việt Nam sản xuất được những bộ phim bom tấn nhờ AI, qua đó thay đổi cách nhìn của thế giới về điện ảnh Việt Nam", ông Nguyên chia sẻ.

Để minh họa cho hiệu quả thực tế, ông Trần Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty AIRO, đã dẫn chứng kết quả tích cực từ một chiến dịch dùng AI trong khâu sản xuất TVC và livestream bán bánh trung thu của tập đoàn.

Ông Trần Quốc Bảo, Phó TGĐ Tập đoàn KIDO, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty AIRO. Ảnh: NGỌC ANH

Số liệu công bố cho thấy, chiến dịch đạt mức tăng trưởng doanh thu 300% so với cùng kỳ, bán ra hơn 180.000 sản phẩm và ghi nhận 19 triệu lượt hiển thị. Những con số này khẳng định hiệu quả thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ mà doanh nghiệp đang triển khai.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết Sở rất hoan nghênh các giải pháp công nghệ nhằm tạo ra giá trị kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ông khẳng định Sở sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp để thúc đẩy hơn nữa các sáng kiến công nghệ hiện đại này.

