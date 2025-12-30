Đồ điện tử, công nghệ là nhóm hàng 'hot' dịp Tết 2026

(PLO)- Thiết bị gia dụng, đồ điện tử và các mặt hàng công nghệ là những nhóm ngành dẫn đầu xu hướng mua sắm, thu hút sự quan tâm lớn dịp Tết 2026.

Trình duyệt Cốc Cốc vừa ra mắt báo cáo "Cẩm nang chiến lược mua sắm mùa Tết 2026" dành cho các thương hiệu. Theo đó, thiết bị gia dụng - đồ điện tử và sản phẩm công nghệ là hai trong năm nhóm sản phẩm được tiêu dùng nhiều nhất dịp này.

Người dân thích sắm đồ điện tử vào dịp cuối năm

Đối với nhóm thiết bị gia dụng và đồ điện tử, các mặt hàng dẫn đầu gồm: tivi (28%), máy rửa bát (20%), máy lọc không khí (18%), tủ lạnh (17%), máy giặt (16%), máy lọc nước (16%) và điều hòa (15%).

Báo cáo của Cốc Cốc cho biết, khuyến mãi/giảm giá một trong những động lực mua sắm lớn nhất của người tiêu dùng với nhóm ngành gia dụng - điện tử, chiếm tỉ lệ 57%. Phần còn lại thuộc về yếu tố cá nhân mua sắm cho Tết.

Do đó các đơn vị kinh doanh cần có chiến lược phù hợp để gia tăng quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, báo cáo chỉ rõ tùy vào từng đối tượng giới tính, khu vực mà động lực mua sắm lại khác nhau.

Đơn cử, báo cáo cho thấy có 70% nam giới quan tâm đến thiết bị điện tử, trong khi nữ giới chú ý nhiều đến máy rửa bát. Ngoài ra, nữ giới có xu hướng mua sắm đồ gia dụng sớm (trước Tết hai tháng), còn nam giới thường chi tiêu muộn hơn (từ 2-4 tuần trước Tết).

Vì thế, để gia tăng sức mua ở nhóm gia dụng, Cốc Cốc gợi ý, nhãn hàng có thể nhắm tới nữ giới thông qua thông điệp “Làm mới nhà cửa trước Tết”. Trong khi với nam giới thì cần nhấn mạnh vào yếu tố “Ưu đãi phút chót” để tăng sự chú ý, nâng cao tỉ lệ chốt đơn hàng.

Song song với đó, tùy khu vực thành thị, nông thôn mà nhà kinh doanh cũng cần mang tới khuyến mãi phù hợp.

Theo báo cáo của Cốc Cốc, có khoảng 61% người tiêu dùng địa phương bị thu hút bởi khuyến mãi trực tiếp với nhóm sản phẩm thiết bị gia dụng và đồ điện tử. Tuy nhiên, người tiêu dùng thành phố lại quan tâm tới yếu tố tài chính cá nhân khi có 41% cho rằng họ tận dụng tài chính dư dả dịp cuối năm để mua sắm (41%), do đó nhóm thành thị cần tới những ưu đãi cao cấp, mua sắm đa kênh để thu hút mãi lực tiêu dùng.

Về kênh phân phối truyền thống, Cốc Cốc cho biết, người dùng vẫn ưu tiên lựa chọn siêu thị điện máy và chuỗi bán lẻ lớn, nhất là khu vực tiêu dùng nông thôn. Xếp sau là cửa hàng chuyên biệt (19%).

Ở nhóm trực tuyến, thương mại điện tử lại chiếm ưu thế với 29%, tiếp đến là website thương hiệu (26%), mạng xã hội (18%) và website trung gian (18%).

Đồ điện tử được ưa chuộng

Ngoài thiết bị gia dụng, Cốc Cốc chỉ ra các sản phẩm công nghệ cũng là một trong những nhóm ngành hàng được người dùng quan tâm nhất vào dịp cuối năm.

Điện thoại đứng đầu danh sách dự định mua sắm của người dân dịp cuối năm. Ảnh: MINH HOÀNG

Trong đó, điện thoại di động đứng đầu danh sách dự định mua sắm (37%, chủ yếu là nam giới). Tiếp đến là máy tính xách tay (24%, chủ yếu là nữ giới), máy tính bàn (21%), máy tính bảng (20%) và đồng hồ thông minh (19%). Đáng chú ý, người dùng khu vực miền Bắc dẫn đầu ý định sắm điện thoại mới, trong khi miền Trung lại phổ biến với máy tính xách tay.

Cũng tương tự như nhóm thiết bị gia dụng - đồ điện tử, khuyến mãi vẫn là động lực tiêu dùng chính dịp cuối năm. Tuy nhiên tùy vào khu vực mà mong muốn khuyến mãi của người dùng lại khác nhau. Đơn cử, người tiêu dùng miền Bắc chuộng giảm giá trực tiếp và miễn phí vận chuyển; miền Trung thích rút thăm trúng thưởng còn miền Nam lại ưu tiên tích điểm, hoàn tiền hoặc mua theo combo.

Để gia tăng điểm chạm với người dùng, Cốc Cốc gợi ý, các nhãn hàng cần kết hợp đa kênh, xây dựng các chiến lực quảng cáo phù hợp và tối ưu khuyến mãi theo từng khu vực.

