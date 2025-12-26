(PLO)- Viettel TP.HCM vừa tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống.

Viettel TP.HCM cho biết Huân chương Lao động Hạng Nhì là sự ghi nhận cho những đóng góp quan trọng, toàn diện của đơn vị trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Danh hiệu này đồng thời khẳng định uy tín, năng lực và vị thế của Viettel trong tiến trình phát triển của đất nước.

Viettel TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. Ảnh: BTC

Trong 25 năm xây dựng và phát triển, Viettel TP.HCM luôn tiên phong ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản trị. Đơn vị từng bước khẳng định vai trò nòng cốt của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, kiên định khát vọng phụng sự Tổ quốc và sự phát triển của TP.HCM.

Tại buổi lễ, Viettel TP.HCM đã xác định rõ vai trò tiên phong thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Đơn vị gắn hoạt động theo định hướng phát triển TP.HCM đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ đó, Viettel TP.HCM góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Bước tiến mới của Viettel và Qualcomm trong công nghệ 5G (PLO)- Viettel High Tech và Qualcomm vừa tổ chức hội thảo quốc tế Open RAN Connect 2025, đánh dấu bước tiến mới của Việt Nam trên bản đồ viễn thông toàn cầu, sau khi thiết bị 5G “Make in Vietnam” của Viettel được thương mại hóa vào cuối năm ngoái.