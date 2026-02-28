Tin công nghệ 28-2: Người dùng nên kiểm tra ngay tài khoản Google ngay hôm nay

(PLO)- Tin công nghệ 28-2 sẽ có các nội dung như người dùng nên kiểm tra ngay tài khoản Google ngay, Samsung mở rộng hành trình Galaxy for the Planet, Android thông minh hơn trên Samsung Galaxy S26.

1. Người dùng nên kiểm tra ngay tài khoản Google ngay

Với khoảng 2 tỉ người dùng hoạt động hàng tháng, Gmail luôn là mục tiêu tấn công của tin tặc, đặc biệt là chiêu lừa liên quan đến việc khôi phục tài khoản Google.

Theo đó, đầu tiên kẻ gian sẽ gửi thông báo hoặc yêu cầu giả mạo, khiến nạn nhân tin rằng tài khoản của mình đang gặp sự cố và làm theo hướng dẫn.

Trên các diễn đàn hỗ trợ Gmail, không ít người cho biết họ bị khóa tài khoản sau khi vô tình cung cấp mã xác minh hoặc thông tin đăng nhập. Trước đó, các chuyên gia cũng cảnh báo về nguy cơ rò rỉ hàng triệu tên người dùng và mật khẩu trong nhật ký của phần mềm đánh cắp thông tin, cũng như các tiện ích mở rộng trình duyệt có thể bị lợi dụng để thu thập dữ liệu.

Google khuyến cáo người dùng nên thường xuyên sử dụng công cụ Security Checkup trong phần cài đặt bảo mật của tài khoản, hoặc truy cập trực tiếp tại https://myaccount.google.com/security-checkup . Tại đây, người dùng có thể kiểm tra mật khẩu, thiết bị đang đăng nhập, hoạt động gần đây và bật xác thực hai yếu tố nếu chưa kích hoạt.

Việc rà soát chỉ mất vài phút nhưng có thể giúp phát hiện sớm rủi ro và hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản.

2. Samsung mở rộng hành trình Galaxy for the Planet

Sau khi hoàn thành các mục tiêu bền vững đặt ra cho năm 2025, Samsung tiếp tục mở rộng sáng kiến Galaxy for the Planet với những cam kết mới đến năm 2030, tập trung vào tính tuần hoàn, quản lý nước và bảo tồn hệ sinh thái.

Theo công bố mới nhất, hãng đã hoàn thành 4 mục tiêu môi trường cho giai đoạn đến năm 2025, trong đó có việc mở rộng sử dụng vật liệu tái chế trên các sản phẩm Galaxy và loại bỏ nhựa dùng một lần trong bao bì.

Hiện công ty đã đưa 10 loại vật liệu tái chế vào cả linh kiện bên trong lẫn bên ngoài thiết bị, bao gồm nhựa, kính, nhôm, coban, lithium và một số kim loại khác. Các vật liệu này được xác minh theo tiêu chuẩn ISO 14021. Hãng cũng triển khai chuỗi cung ứng pin tuần hoàn nhằm thu hồi và tái sử dụng vật liệu từ pin của thiết bị cũ.

Ở khâu sản xuất, 10 nhà máy sản xuất thiết bị di động của Samsung đã đạt chứng nhận Platinum theo tiêu chuẩn Không chôn lấp rác thải của UL Solutions, với tỉ lệ chuyển hướng rác khỏi bãi chôn lấp đạt 100%. Ngoài ra, công ty cho biết đã cải tiến công nghệ sạc để giảm mức tiêu thụ điện năng chờ của bộ sạc xuống dưới 0,005 W đối với các mẫu 15 W, 25 W và 45 W.

Bước sang giai đoạn mới, Samsung đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tích hợp ít nhất một loại vật liệu tái chế trong mọi module của tất cả sản phẩm di động, bao gồm điện thoại, máy tính bảng, PC và đồng hồ Galaxy.

Hãng cũng đặt mục tiêu hoàn trả 110% lượng nước tiêu thụ trong hoạt động sản xuất thiết bị di động, và theo đuổi chứng nhận cao nhất của Alliance for Water Stewardship.

Theo gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, các mục tiêu mới này nhằm mở rộng phạm vi từ cải tiến sản phẩm sang tác động môi trường ở quy mô rộng hơn trong chuỗi hoạt động toàn cầu của hãng.

3. Android thông minh hơn trên Samsung Galaxy S26

Tại sự kiện ra mắt Galaxy S26 series, Google đã công bố loạt tính năng AI mới trên Android, tập trung vào việc tự động hóa tác vụ, tìm kiếm hình ảnh và cảnh báo cuộc gọi lừa đảo.

Theo đó, người dùng có thể nhấn giữ phím nguồn để yêu cầu Gemini đặt xe, gọi món ăn hoặc mua sắm. Trong thời gian AI xử lý yêu cầu, điện thoại vẫn hoạt động bình thường và người dùng có thể theo dõi tiến trình hoặc dừng tác vụ khi cần. Tính năng này đang được triển khai dưới dạng Beta cho một số ứng dụng tại Mỹ và Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, tính năng Circle to Search (khoanh tròn để tìm kiếm) tiếp tục được nâng cấp. Thay vì chỉ tìm một chi tiết đơn lẻ trên màn hình, hệ thống giờ có thể nhận diện nhiều đối tượng cùng lúc. Người dùng có thể khoanh vùng cả bộ trang phục hoặc nhiều vật thể trong cùng một khung hình để tìm kết quả tương tự. Google cũng mở rộng tính năng thử đồ ảo ngay trong giao diện tìm kiếm, cho phép tải ảnh cá nhân để xem trước cách một món đồ hiển thị khi mặc.

Về bảo mật, tính năng phát hiện lừa đảo sẽ được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng Điện thoại trên Galaxy S26. Hệ thống sử dụng mô hình Gemini xử lý ngay trên thiết bị để phân tích cuộc gọi và cảnh báo nếu phát hiện dấu hiệu bất thường. Quá trình này diễn ra cục bộ, không gửi dữ liệu ra ngoài và tự động tắt với các số có trong danh bạ.

