Hóa ra đây là lý do khiến xe Honda bán chạy

(PLO)- Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), Honda là thương hiệu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trong nhóm các nhà sản xuất xe xăng và xe điện tại thị trường Mỹ.

Báo cáo tổng hợp dữ liệu từ năm 1975 đến năm 2024, kèm số liệu sơ bộ năm 2025. Theo EPA, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ dòng xe Honda bán tại Mỹ hiện ở mức khoảng 7,59 lít/100 km. Con số này thấp hơn khoảng 1,06 lít/100 km so với mức trung bình toàn ngành (8,65 lít/100 kilomet).

Toàn bộ dữ liệu được thu thập thông qua thử nghiệm tại Phòng thí nghiệm Khí thải Nhiên liệu và Xe cộ Quốc gia ở Ann Arbor, Michigan, hoặc do các nhà sản xuất thực hiện theo quy trình thử nghiệm chính thức của EPA.

Trong báo cáo công bố năm 1976, Honda Civic 1975 được ghi nhận là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất với mức tiêu thụ khoảng 8,31 lít/100 km theo đo lường thực tế thời điểm đó. Gần 50 năm sau, phiên bản Honda Civic 2025 tiếp tục dẫn đầu sơ bộ trong nhóm xe chạy xăng với mức tiêu thụ kết hợp khoảng 6,43 lít/100 km.

Ở quy mô toàn thị trường, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thực tế của xe mới tại Mỹ hiện đạt khoảng 8,65 lít/100 km, mức thấp kỷ lục theo ghi nhận của EPA. So với năm 2004, hiệu quả nhiên liệu toàn ngành đã cải thiện 41%. Tuy nhiên, xu hướng người tiêu dùng chuyển sang các mẫu xe lớn hơn đang làm giảm bớt một phần lợi ích từ công nghệ mới. SUV hiện chiếm khoảng 60% sản lượng, còn nhóm xe tải nhẹ, bao gồm bán tải, van và SUV, chiếm 66% trong năm 2024.

Bên cạnh mức tiêu thụ nhiên liệu, các chỉ số hiệu suất khác cũng thay đổi đáng kể. Công suất trung bình của xe mới tăng 23% kể từ năm 2004, trong khi trọng lượng xe tăng 6%.

Một mẫu xe đời 2024 trung bình có thể tăng tốc từ 0 lên 96,5 km/giờ trong 7,5 giây. Kích thước trung bình của xe, tính theo diện tích tiếp xúc mặt đường, đã tăng 5,4% kể từ năm 2008.

Danh sách các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu (càng cao càng tốt) so với mức trung bình. Ảnh: EPA

Trong bối cảnh giá xe mới tại Mỹ phổ biến quanh mức 50.000 USD, giá bán trung bình một mẫu Honda mới năm 2025 là 35.060 USD, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Một số phiên bản như Accord Touring Hybrid 2026 có giá khởi điểm dưới 41.000 USD, Ridgeline Black Edition 2026 dưới 49.000 USD và HR-V EX-L 2026 khoảng 31.000 USD.

Tháng 2-2026, EPA đã ban hành quy định cuối cùng loại bỏ các tiêu chuẩn khí thải nhà kính đối với xe hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng. Do thay đổi này, báo cáo mới đã không còn bao gồm dữ liệu về việc tuân thủ khí thải nhà kính của các nhà sản xuất trong những năm trước.

Trong bối cảnh chính sách điều chỉnh, Honda cho biết hãng vẫn theo đuổi mục tiêu giảm ảnh hưởng đến môi trường vào năm 2050, tập trung vào việc trung hòa carbon, sử dụng năng lượng sạch... Nhà máy Saitama tại Nhật Bản dự kiến trở thành cơ sở trung hòa carbon đầu tiên của hãng vào cuối tháng 3-2026.

