Trung Quốc ra mắt ô tô bay lớn nhất thế giới

(PLO)-Mẫu ô tô bay của Trung Quốc có sự khác biệt và độc đáo.

Trung Quốc vừa phát đi một tín hiệu rõ ràng về tương lai của ngành hàng không dân dụng khi chính thức trình làng Matrix, mẫu ô tô bay lớn nhất thế giới hiện nay.

Được phát triển bởi công ty hàng không AutoFlight có trụ sở tại Thượng Hải, Matrix không còn là một bản vẽ ý tưởng mà đã hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra bay thực tế, mở ra kỷ nguyên mới cho phương tiện bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL).

Kích thước khổng lồ phá vỡ mọi giới hạn

Điểm khác biệt lớn nhất của Matrix so với các đối thủ chính là quy mô. Trong khi hầu hết các mẫu ô tô bay hiện nay ưu tiên thiết kế nhỏ gọn cho 4-6 người, Matrix có trọng lượng lên tới gần 5 tấn, chiều dài hơn 17m và sải cánh xấp xỉ 20m. Kích thước này cho phép Matrix hoạt động như một máy bay thương mại thực thụ thay vì chỉ là một phương tiện cá nhân.

Mẫu phi cơ này được phát triển với hai phiên bản gồm vận tải hàng hóa hạng nặng và chở khách.

Đặc biệt, phiên bản chở khách có sức chứa lên tới 10 người, một con số vượt xa tiêu chuẩn hiện tại của ngành. Khả năng chuyên chở lớn không chỉ giúp tăng hiệu suất vận hành mà còn giảm chi phí trên mỗi hành khách, giúp việc đưa ô tô bay vào kinh doanh thương mại trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Để vận hành một cỗ máy khổng lồ như Matrix, công nghệ pin đóng vai trò sống còn. AutoFlight hiện nhận được sự hậu thuẫn lớn từ CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới.

Với sự đầu tư và hỗ trợ nghiên cứu từ CATL, Matrix được trang bị những khối pin có mật độ năng lượng cao, giúp cải thiện đáng kể phạm vi bay, hệ số an toàn và tải trọng, những yếu tố quyết định sự thành công của một chiếc máy bay điện trong thế giới thực.

Tương lai của giao thông đô thị

Sự ra đời của Matrix nằm trong chiến lược tổng thể của Trung Quốc nhằm dẫn đầu nền kinh tế tầm thấp.

Thay vì chỉ tập trung vào công nghệ, chính quyền nước này đang tích cực xây dựng khung pháp lý toàn diện, từ tiêu chuẩn thiết kế, hệ thống an toàn đến kiểm soát không lưu. Dự kiến, các quy tắc cơ bản sẽ được ban hành vào năm 2027 và hoàn thiện hơn 300 tiêu chuẩn chi tiết vào năm 2030.

Trước khi tiến tới chở khách, AutoFlight đã chứng minh năng lực qua mẫu xe tải bay CarryAll. Mẫu xe này đã nhận được chứng chỉ đầy đủ và hoàn thành chuyến bay giao hàng thực tế dài 160km chỉ trong một giờ. Thành công này đã tạo dựng niềm tin vững chắc với các cơ quan quản lý.

Hiện tại, 70% đơn hàng của AutoFlight là dành cho phiên bản chở khách, và công ty kỳ vọng sẽ nhận được sự phê duyệt chính thức để cất cánh thương mại trong vòng 1-2 năm tới.

Các chuyên gia dự báo năm 2026 sẽ là thời điểm bước ngoặt khi Trung Quốc có thể bắt đầu triển khai các chuyến bay chở khách có thu phí đầu tiên.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng như bãi đáp và trạm sạc, AutoFlight không chỉ nhắm tới thị trường nội địa mà còn đang hướng tầm ngắm tới Đông Nam Á và Trung Đông, những khu vực có địa hình hiểm trở hoặc nhiều hải đảo, nơi mà ô tô bay có thể thay thế hoàn hảo cho các phương tiện giao thông truyền thống vốn đang bị tắc nghẽn.

Một đại lý ô tô Toyota vừa làm chuyện lạ lùng này (PLO)-Đại lý ô tô Toyota đang chào bán một chiếc xe khiến nhiều người ngạc nhiên.

Trở về trang chủ PHƯƠNG MINH