Loạt xe điện và SUV hạng sang sắp trình làng

(PLO)- Bước sang tháng 2, thị trường Ấn Độ hứa hẹn sôi động hơn với những dòng xe điện và SUV hạng sang mới từ các nhà sản xuất lớn.

Dưới đây là một số mẫu xe điện và SUV hạng sang sắp trình làng khách hàng.

Toyota Ebella chia sẻ nền tảng và thiết kế với mẫu e Vitara. Ảnh: Toyota.



MG Majestor – Ra mắt ngày 12-2

MG Majestor là mẫu SUV phân khúc D+ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner hay Skoda Kodiaq. Xe sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và hầm hố.

Nội thất xe trang bị màn hình cảm ứng 12,3 inch và hệ thống điều hòa đa vùng. Ghế trước có chức năng chỉnh điện, massage cùng cửa sổ trời toàn cảnh. Xe sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.0 lít, công suất 215 mã lực. Giá bán dự kiến từ 45 đến 50 lakh Rupee (tương đương 1 tỉ 291 triệu đồng - 1 tỉ 435 triệu đồng).

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro – Ra mắt ngày 16-2

BMW sẽ tung ra phiên bản hiệu năng cao của dòng X3. Điểm nhấn là động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, công suất 258 mã lực.

Mẫu SUV này trang bị hệ thống hybrid nhẹ 48V cùng hộp số tự động 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 6,3 giây. Ngoại hình xe nâng cấp gói M Sport Professional với lưới tản nhiệt đen bóng. Giá dự kiến khoảng 75–78 lakh Rupee (tương đương 2 tỉ 153 triệu đồng - 2 tỉ 239 triệu đồng).

Nissan Gravite – Ra mắt ngày 17-2

Dựa trên nền tảng Renault Triber, Nissan Gravite là mẫu xe 7 chỗ giá rẻ. Xe có thiết kế cao cấp với lưới tản nhiệt V-Motion và cản trước thể thao. Gravite sở hữu mâm hợp kim hai tông màu cùng đèn hậu thiết kế mới. Xe dự kiến có giá khoảng 6–9 lakh Rupee (khoảng 172 – 258 triệu đồng).

Volkswagen Tayron – Ra mắt cuối tháng 2

Volkswagen bắt đầu nhận đặt hàng mẫu SUV Tayron. Đây là đối thủ của Toyota Fortuner và Skoda Kodiaq.

Xe trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0 lít, công suất 204 mã lực. Hệ thống truyền động gồm hộp số DSG 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Giá bán dự kiến khoảng 48–50 lakh Rupee (tương đương 1 tỉ 376 – 1 tỉ 433 triệu đồng).

Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara là mẫu xe điện đầu tiên của hãng, xây dựng trên nền tảng HEARTECT-e. Xe có hai tùy chọn pin mang lại phạm vi hoạt động lên đến 543 km. Giá bán dự kiến khoảng 17–22 lakh Rupee (tương đương 487 - 631 triệu đồng).

Toyota Ebella

Toyota Ebella chia sẻ nền tảng và thiết kế với mẫu e Vitara. Đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên của Toyota tại Ấn Độ. Các tùy chọn pin và tính năng của Ebella tương đương với đối thủ từ Suzuki. Các phiên bản của Ebella sẽ là E1 (49 kWh), E20 (61 kWh) và E3 (61 kWh).

