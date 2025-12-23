Chiếc xe Honda này khiến người dùng ngạc nhiên đủ thứ

Honda Prologue là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Honda được bán tại thị trường Hoa Kỳ và là sản phẩm hợp tác phát triển cùng General Motors (GM).

Chính vì vậy, khả năng vận hành của xe chưa thực sự đạt đến tiêu chuẩn đặc trưng của Honda, dù độ êm ái khi di chuyển được đánh giá khá tốt.

Xe có cả hai tùy chọn hệ truyền động mô-tơ đơn và mô-tơ đôi, nhưng cả hai đều không mang lại cảm giác quá linh hoạt hay nhanh nhẹn. Phạm vi hoạt động của Prologue được đánh giá đạt tới 495 km.

Không gian nội thất của Honda Prologue dẫn đầu phân khúc với khoảng để chân hàng ghế sau, khoảng trống trần xe và dung tích khoang hành lý rất rộng rãi. Hàng ghế thứ hai đủ rộng để ba người ngồi cùng lúc một cách thoải mái.

Thiết kế và chất lượng nội thất cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Đáng chú ý, xe Honda Prologue vẫn được trang bị Apple CarPlay, trong khi các dòng xe "anh em" cùng nền tảng của nhà GM thì không.

Tại thị trường Mỹ, Honda Prologue đã bán ra thị trường gần 37.000 chiếc. Dù bán nhiều nhưng mức giá chiếc xe Honda này không hề rẻ khi chạm mức 47.400 USD, tương đương 1,24 tỉ đồng.

Những người chạy ô tô Toyota cần chú ý ngay lỗi này (PLO)-Chiếc ô tô toyota này có khả năng bị cháy nếu chạy ở tốc độ cao.

Trở về trang chủ PHƯƠNG MINH