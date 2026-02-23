Đây là thương hiệu xe điện cho cảm giác lái thỏa mãn nhất

(PLO)- Khảo sát mới của Consumer Reports cho thấy Tesla là thương hiệu xe điện mang lại trải nghiệm lái thỏa mãn nhất, vượt qua Rivian và BMW.

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên phản hồi của khoảng 380.000 chủ sở hữu phương tiện, đang sử dụng các mẫu xe được sản xuất từ năm 2023 đến 2026.

Trọng tâm của bảng xếp hạng là khả năng điều khiển và độ vọt khi tăng tốc, hai yếu tố được người dùng xe điện đặc biệt quan tâm. Ở hạng mục này, Tesla đứng đầu, theo sau là Rivian và BMW.

Hơn 145.000 mẫu xe điện Hyundai bị thu hồi (PLO)- Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, Hyundai Motor đang thu hồi khoảng 145.235 mẫu xe điện ở Mỹ do vấn đề mất điện đột ngột.

Tesla dẫn đầu thương hiệu xe điện cho cảm giác lái thỏa mãn nhất. Ảnh chụp màn hình/Consumer Reports

Điểm đáng chú ý là kết quả trên lại trái ngược với một báo cáo gần đây của Consumer Reports, khi Tesla bị xếp là thương hiệu xe cũ có độ tin cậy kém nhất.

Hiện Tesla đang sản xuất các dòng Model 3, Model S, Model X, Model Y và Cybertruck. Trên các diễn đàn xe điện, nhiều chủ xe Tesla đánh giá cao khả năng tăng tốc tức thì, cho rằng điều này đặc biệt hữu ích khi nhập làn hoặc xử lý tình huống bất ngờ.

Model Y được người dùng trên Kelley Blue Book chấm 4,2 trên 5 sao. Một số nhận xét nhấn mạnh mô men xoắn mạnh mẽ và khả năng bám đường tốt, mang lại cảm giác lái phấn khích cả trong đô thị lẫn đường dài.

Các tạp chí chuyên ngành cũng có góc nhìn tương tự. Trong bài so sánh giữa Tesla Model Y và Hyundai Ioniq 5, Car and Driver ghi nhận sự khác biệt rõ rệt về cảm giác lái dù thông số không chênh lệch nhiều.

Ioniq 5 đạt tốc độ từ 0 đến 96 km/giờ trong vòng 4,6 giây, trong khi Model Y bản động cơ kép chỉ mất 3,9 giây. Top Gear đánh giá Model 3 là mẫu xe phù hợp cho các hành trình dài, với khả năng tăng tốc mạnh hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện khác.

Mặc dù vậy, khi xét đến các yếu tố như độ êm ái, không gian chứa đồ hay tính tiện dụng trong cabin, Tesla không phải cái tên dẫn đầu. Ở hạng mục này, Rivian ghi điểm nhờ các mẫu SUV điện có phạm vi hoạt động ấn tượng, đồng thời đứng đầu về sự hài lòng tổng thể của chủ sở hữu.

Kết quả khảo sát cho thấy Tesla đang tạo được sức hút lớn về cảm giác cầm lái. Tuy nhiên, câu chuyện về độ tin cậy và chất lượng dài hạn vẫn là biến số quan trọng, có thể ảnh hưởng đến vị thế của hãng trong những bảng xếp hạng tiếp theo.

Dưới đây là danh sách mức độ hài lòng của khách hàng theo thương hiệu:

26 thương hiệu xe điện có mức độ hài lòng cao nhất. Ảnh chụp màn hình/Consumer Reports

Giá xe điện có thể tăng vì thiếu hụt thứ này (PLO)- Việc khan hiếm RAM và chip bán dẫn không còn là vấn đề riêng của ngành điện tử, mà đã lan sang lĩnh vực ô tô, đặc biệt là xe điện và xe hybrid.