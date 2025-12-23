Lộ diện 6 mẫu xe Honda sắp ra mắt: Có cả SUV điện và xe 7 chỗ

(PLO)- Hoạt động của Honda tại Ấn Độ đã âm thầm tái cấu trúc để chuẩn bị cho kỷ nguyên xe lai (hybrid).

Năm 2026 sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chuyển đổi của Honda. Thay vì tung ra các mẫu xe hoàn toàn mới, Honda thực hiện chiến lược cân bằng. Hãng tập trung làm mới dòng xe bán chạy và giới thiệu các phiên bản điện hóa.

Nâng cấp diện mạo Honda City

Lịch ra mắt sản phẩm năm 2026 khá dày đặc. Đầu tiên là bản nâng cấp cho mẫu sedan Honda City, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Bản nâng cấp này có những thay đổi nhỏ về nội thất và kiểu dáng.

Mẫu Honda City hiện tại đang hoạt động hiệu quả. Do đó, Honda ưu tiên duy trì sự cạnh tranh thông qua các cập nhật nhỏ để tiết kiệm chi phí. Động cơ xăng 1.5 lít và động cơ hybrid e:HEV hiện có sẽ tiếp tục được sử dụng. Phiên bản e:HEV là lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, động cơ xăng tiêu chuẩn phục vụ khách hàng có ngân sách thấp hơn.

Nâng tầm xe Hybrid với Honda Elevate

Honda Elevate, mẫu SUV cỡ trung chủ lực, cũng sẽ được nâng cấp vào nửa cuối năm 2026. Thay đổi lớn nhất là việc bổ sung tùy chọn phiên bản hybrid cùng một số cập nhật ngoại hình. Bản nâng cấp này giúp Honda Elevate bắt kịp các đối thủ SUV cỡ trung đang cung cấp hệ thống truyền động hybrid mạnh mẽ.

Các sản phẩm mới: Xe hybrid và xe điện

Vào mùa lễ Diwali năm 2026, Honda sẽ giới thiệu Elevate Hybrid. Xe có thể sử dụng động cơ xăng 1.5 lít chu kỳ Atkinson kết hợp mô-tơ điện. Hệ thống này mang lại hiệu suất nhiên liệu và khả năng vận hành tốt. Giá dự kiến sẽ cao hơn so với phiên bản xăng cơ bản.

Mẫu SUV điện cỡ nhỏ Honda Zero Alpha cũng sẽ trình làng vào năm 2026. Nhà máy Tapukara tại Rajasthan sẽ là trung tâm sản xuất toàn cầu cho dự án ACE (Asian Compact Electric). Dự kiến khoảng 50% đến 70% sản lượng xe sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường trọng điểm khác.

Ngoài ra, Honda sẽ nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) mẫu ZR-V vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Đây là dòng crossover hybrid cao cấp trang bị động cơ xăng 2.0 lít kết hợp hai mô-tơ điện. Xe sở hữu nhiều tiện nghi như âm thanh Bose 12 loa, hệ thống Honda Connect và bộ tính năng an toàn Honda Sensing.

Dòng SUV hybrid bảy chỗ ngồi

Tầm nhìn đến năm 2027, Honda kế hoạch ra mắt mẫu SUV hybrid ba hàng ghế mới lớn hơn Honda Elevate. Được xây dựng trên nền tảng PF2 toàn cầu, mẫu xe bảy chỗ này sở hữu hệ thống hybrid mạnh mẽ dựa trên động cơ xăng 1.5 lít. Việc sản xuất dự kiến bắt đầu vào tháng 10-2027 để kịp đưa xe đến showroom vào cuối năm.

Chiến lược của Honda

Cách tiếp cận của Honda cho thấy sự thấu hiểu thị trường Ấn Độ. Hãng cung cấp cả xe xăng, hybrid và xe điện trên cùng khung gầm. Việc nâng cấp Honda City và Honda Elevate giúp hãng duy trì lợi nhuận. Trong khi đó, các dòng Zero Alpha và ZR-V khẳng định vị thế ở phân khúc cao cấp. Mẫu SUV 7 chỗ ra mắt năm 2027 sẽ lấp đầy khoảng trống thị trường, đáp ứng nhu cầu gia đình vốn ưa chuộng xe nhiều hàng ghế.

