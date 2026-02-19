Chuyên gia giải thích sự thật về vỏ dây điện làm từ đậu nành trên ô tô

(PLO)-Nhiều người cho rằng, vì vỏ dây điện trên ô tô làm từ đậu nành khiến thu hút chuột đến xe.

Một độc giả chia sẻ câu chuyện trên Hãng tin Telegraph (Anh) rằng chiếc ô tô mới chạy khoảng 54.000 km của mình bỗng phát ra tiếng động lạ và đèn cảnh báo bật sáng.

Chẩn đoán từ đội cứu hộ cho thấy chuột đã cắn nát hệ thống dây điện, dẫn đến hóa đơn thay mới lên tới 2.000 bảng Anh (khoảng 65 triệu đồng).

Độc giả này nghi ngờ rằng việc các hãng xe sử dụng nhựa sinh học từ đậu nành để bảo vệ môi trường đã vô tình mời gọi lũ chuột đến đánh chén.

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là một quan niệm chưa chính xác.

Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy chuột không hề ưu tiên vỏ dây điện gốc đậu nành hơn vỏ nhựa từ dầu mỏ. Khi dầu nành được chế biến thành lớp vỏ nhựa cứng, nó không còn mùi vị hấp dẫn như thực phẩm tươi sống.

Tuy nhiên, động cơ ô tô ấm áp luôn là nơi trú ẩn lý tưởng cho các loài gặm nhấm, và dây điện đơn giản là công cụ để chúng mài răng.

Do đó, đừng kỳ vọng vào việc đòi bồi thường từ hãng xe vì họ có cơ sở pháp lý vững chắc để từ chối.

Thay vào đó, hãy tập trung vào các biện pháp phòng ngừa đặt bẫy quanh các bánh xe, điểm tiếp xúc duy nhất với mặt đất, sử dụng tinh dầu bạc hà hoặc các loại xịt đuổi chuột chuyên dụng trong khoang máy.

