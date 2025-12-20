Tham vọng lớn của hãng xe điện Trung Quốc tại Thái Lan

(PLO)- Hãng xe Trung Quốc dự kiến tăng sản lượng xe điện lên 14.500 chiếc trong hai năm tới để đáp ứng yêu cầu chính sách của nước sở tại.

Hãng sản xuất ô tô Trung Quốc Great Wall Motor (GWM) vừa công bố kế hoạch tăng công suất sản xuất xe điện chạy bằng pin (BEV) hàng năm tại Thái Lan lên 14.500 chiếc trong vòng hai năm tới. Động thái này nhằm phù hợp với các yêu cầu của chương trình khuyến khích xe điện của chính phủ Thái Lan.

Great Wall Motor tăng tốc sản xuất xe điện tại Thái Lan. Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill.

Giám đốc điều hành Wayne Zhou khẳng định công ty tự tin có thể đáp ứng các mục tiêu sản xuất trong nước do chính phủ đề ra.

"GWM kỳ vọng sẽ sản xuất 10.000 chiếc xe điện của mình tại địa phương vào năm 2025", ông Zhou nói.

Năm ngoái, nhà sản xuất ô tô này đã sản xuất 3.000 xe điện để bù đắp cho lượng xe nhập khẩu, hoàn thành nghĩa vụ theo chương trình ưu đãi.

Các chương trình khuyến khích EV3.0 và EV3.5 của Thái Lan yêu cầu các hãng xe phải cân bằng giữa nhập khẩu và sản xuất trong nước để đổi lấy việc giảm thuế và trợ cấp.

Cụ thể, theo chương trình EV3.0, các công ty bắt đầu sản xuất vào năm 2024 phải duy trì tỷ lệ 1:1 giữa xe điện sản xuất trong nước và xe nhập khẩu. Đối với những công ty bắt đầu vào năm 2025, tỷ lệ này tăng lên 1,5:1.

Chương trình EV3.5 kéo dài từ năm 2024 đến năm 2027 đặt ra tỷ lệ nghiêm ngặt hơn nữa là 1:2 và 1:3 để thúc đẩy tăng trưởng ngành. Sau đó, Ủy ban Chính sách Xe điện Quốc gia đã nới lỏng yêu cầu để hỗ trợ các nhà sản xuất trong bối cảnh thị trường ảm đạm, quy định rằng một chiếc xe điện sản xuất để xuất khẩu sẽ được tính là 1,5 xe vào hạn ngạch.

Ông Zhou cho biết GWM có kế hoạch mở rộng xuất khẩu xe điện sang Đông Nam Á và châu Âu vào năm 2026, dựa trên lô hàng 3.000 xe từ Thái Lan trong năm nay. Ông cũng cảnh báo rằng thị trường xe điện Thái Lan có thể chậm lại trong 3-5 năm tới sau khi các chương trình EV3.0 và EV3.5 hết hạn, cắt giảm các khoản trợ cấp vốn đang kích cầu.

Bất chấp triển vọng đó, GWM đặt mục tiêu doanh số tham vọng là 17.000 chiếc vào năm 2025. Tính từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, hãng ghi nhận 13.313 xe được bán ra, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2024, công ty bán được 7.000 xe).

Hiện tại, xe điện chiếm 43% doanh số của GWM, trong khi xe máy dầu chiếm 47% và các mẫu xe khác chiếm 10%. Hãng đặt mục tiêu tái cân bằng danh mục sản phẩm, hướng tới tỷ lệ 50-50 giữa xe điện (gồm xe thuần điện và hybrid cắm sạc) và xe động cơ đốt trong.

Thị trường ô tô nội địa cũng được dự báo tăng trưởng. GWM dự đoán sẽ có 600.000 xe được bán ra toàn thị trường vào năm 2025, được thúc đẩy bởi các chương trình khuyến mãi tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan. Trước đó, doanh số toàn thị trường năm 2024 đạt 572.000 xe. Công ty dự kiến ​​mức tăng trưởng thêm 3-5% vào năm 2026.

