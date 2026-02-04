(PLO)- Sau nhiều năm trì hoãn, những chiếc xe van điện cỡ nhỏ (kei van) của Toyota, Daihatsu và Suzuki đã chính thức chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang sản xuất.

Các dòng xe van điện này bao gồm Toyota Pixis Van BEV, Daihatsu e-Hijet Cargo và Daihatsu e-Atrai RS.

Toyota và các đối tác ra mắt xe van điện cỡ nhỏ giá từ 530 triệu đồng. Ảnh: Toyota.



Mẫu xe tương đương của Suzuki là e-Every cũng đang được phát triển. Những mẫu xe này ra mắt gần ba năm sau khi bộ ba nguyên mẫu được giới thiệu vào năm 2023. Ngoại hình những chiếc xe không phát thải này giống hệt các bản sử dụng động cơ đốt trong bán từ năm 2021. Dấu hiệu nhận biết dễ nhất là cổng sạc ở cản trước.

Giữa hai phiên bản Toyota và Daihatsu, sự khác biệt duy nhất nằm ở logo. Phiên bản Daihatsu e-Atrai RS chỉ bán duy nhất biến thể RS với mâm thép đen và cửa trượt điện hai bên.

Bên trong, xe được trang bị cần số mới tương tự mẫu Toyota Prius. Trang bị bao gồm ghế trước có sưởi, điều hòa tự động tiết kiệm nhiên liệu, cổng USB và ổ cắm điện AC 100V. Hệ thống an toàn đỗ xe nâng cao Smart Assist cũng được tích hợp. Dòng xe này vẫn giữ tải trọng tối đa 350 kg. Không gian chứa đồ không thay đổi khi chuyển sang động cơ điện.

Hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện

Các mẫu xe này sử dụng nền tảng Daihatsu New Global Architecture (DNGA). Động cơ điện gắn phía sau sản sinh công suất 63 mã lực và mô-men xoắn 126 Nm. Thông số này tương đương động cơ xăng 660cc tăng áp nhưng mô-men xoắn cao hơn.

Bộ pin lithium-ion 36,6 kWh cho phép phạm vi hoạt động 257 km theo tiêu chuẩn WLTC. Con số này đủ đáp ứng nhu cầu giao hàng đô thị và nhỉnh hơn đối thủ Honda N-Van e:. Quá trình sạc đầy mất khoảng 6 giờ với ổ cắm 6 kW. Bộ sạc nhanh 50 kW giúp sạc 80% trong 50 phút.

Xe cũng tương thích với công nghệ Xe-đến-Nhà (V2H). Các kỹ sư đã gia cố cấu trúc khung gầm để xe vận hành ổn định và thoải mái hơn.

Giá bán và mục tiêu thị trường

Việc chuyển sang xe điện khiến chi phí tăng cao. Toyota Pixis Van BEV và Daihatsu e-Hijet Cargo có giá khởi điểm từ 3.146.000 yên (khoảng 20.300 USD, tương đương gần 530 triệu đồng). Mức giá này gần gấp ba lần bản chạy xăng cơ bản (1.100.000 yên).

Riêng mẫu Daihatsu e-Atrai RS có giá từ 3.465.000 yên (khoảng 22.400 USD, tương đương hơn 580 triệu đồng). Xe được sản xuất tại nhà máy của Daihatsu ở Nakatsu, Nhật Bản. Toyota đặt mục tiêu bán 50 chiếc mỗi tháng, trong khi Daihatsu dự kiến bán khoảng 300 chiếc.

