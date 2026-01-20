Thái Lan phát triển xe tự lái và xe điện: Cơ hội và thách thức hạ tầng

(PLO)- Ngành công nghiệp xe điện (EV) của Thái Lan đang chứng kiến bước tiến mới từ các phương tiện xe tự lái chạy bằng pin (AV).

Công nghệ xe tự lái này hứa hẹn định hình lại giao thông, hậu cần và cuộc sống đô thị. Dù là mục tiêu tương lai, các nhà lãnh đạo khu vực công và tư nhân đang tích cực đón nhận.

Xe tự lái có thể giảm tai nạn, khí thải và tắc nghẽn giao thông. Ảnh: Lamonphet Apisitniran.



Các chuyên gia nhận thấy sự kết hợp giữa hệ thống tự lái và động cơ điện là tất yếu. Sự giao thoa này thúc đẩy mục tiêu môi trường và mang lại hiệu quả vận hành đường dài.

Ông Surapong Paisitpatanapong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, cho biết: “Công nghệ tự lái sẽ thay đổi trải nghiệm lái xe cho tất cả mọi người”. Theo ông, các nhà sản xuất đang xây dựng tương lai nơi xe cộ giúp tiết kiệm thời gian và an toàn hơn.

Xe tự lái có thể giảm tai nạn, khí thải và tắc nghẽn giao thông. Tại các quốc gia thiếu hụt tài xế lành nghề, đội xe tự lái giúp giảm bớt áp lực lên mạng lưới vận tải.

Thái Lan coi công nghệ này là cơ hội để tiến vào kỷ nguyên tiếp theo của giao thông. Tuy nhiên, thách thức nằm ở cơ sở hạ tầng, quy định và niềm tin của công chúng.

Những bước đi đầu tiên

Thái Lan đã bắt đầu đặt nền móng cho công nghệ xe tự hành và kết nối (CAV). Dự án Khu thử nghiệm CAV tại tỉnh Rayong là trọng tâm của nỗ lực này. Đây là đường thử quy mô lớn để kiểm tra cảm biến và hệ thống liên lạc trong điều kiện an toàn.

Bà Wannee Nonsiri, Tổng thanh tra Bộ Giao thông vận tải, mô tả cơ sở này là nền tảng hạ tầng chất lượng quốc gia. Đây là nơi đào tạo nhân lực kiểm định xe tự lái theo tiêu chuẩn quốc tế.

Cơ sở này hỗ trợ các cấp độ từ tự lái có điều kiện đến hoàn toàn độc lập. Bà Wannee nhấn mạnh dự án giúp nâng cao giá trị cho ngành công nghiệp ô tô tương lai của Thái Lan. Sáng kiến này phù hợp với chính sách "30@30", đặt mục tiêu xe điện chiếm 30% tổng sản lượng vào năm 2030.

Cuộc cách mạng công nghệ

Các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, đặc biệt là Nhật Bản, đang dẫn đầu các đột phá này. Việc phát triển cảm biến tiên tiến và an ninh mạng là yếu tố then chốt.

Tại Triển lãm Di động Nhật Bản, Yamaha đã giới thiệu các nguyên mẫu xe máy điện và hybrid hiện đại. Nổi bật là chiếc MOTOROiD trang bị trí tuệ nhân tạo (AI). Mẫu xe này có khả năng tự điều khiển, cân bằng và thu thập dữ liệu để cải thiện hiệu suất.

Ông Panupol Kittikamron, Giám đốc thương mại Thai Yamaha Motor, cho biết các hãng đang đầu tư mạnh để đáp ứng thay đổi lối sống. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đang định hình sự phát triển của giao thông thông minh.

Rào cản về hạ tầng và ý thức

Dù đi đúng hướng, các nhà phân tích cảnh báo Thái Lan chưa sẵn sàng triển khai rộng rãi. Ông Surapong cho rằng khung pháp lý hiện vẫn chưa đủ để hỗ trợ xe tự lái trên đường công cộng.

Hành vi của người lái xe cũng là vấn đề đáng lo ngại. Nhiều người thường xuyên vi phạm luật giao thông, gây khó khăn cho việc tích hợp hệ thống tự lái. Hiện tại, xe tự lái phù hợp nhất với môi trường kiểm soát như khuôn viên công ty hoặc nhà máy.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của xe điện chạy bằng pin (BEV) sẽ mở đường cho hệ thống tự lái. Doanh số BEV tại Thái Lan năm qua đã vượt mốc 100.000 chiếc. Đây là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng doanh số ô tô nội địa trong năm 2025.

