(PLO)- Theo Liên đoàn Công nghiệp FTI, xuất khẩu ô tô Thái Lan 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong 11 tháng đầu năm.

Tổng lượng xe xuất khẩu tại Thái Lan đạt 78.692 chiếc. Nguyên nhân do xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) mất dần thị phần tại các thị trường nước ngoài.

Xe điện Trung Quốc ‘vượt mặt’, ô tô Thái Lan xoay xở tìm lối đi mới. Ảnh: AI.



Ông Surapong Paisitpatanapong, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp (FTI) ô tô Thái Lan, cho biết các nhà sản xuất toàn cầu đang loại bỏ dần xe ICE để chuyển sang xe điện (BEV). Ngoài ra, thuế phát thải carbon mới và sự suy thoái kinh tế của các đối tác cũng ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Ông lưu ý sự tăng trưởng xuất khẩu xe điện của Trung Quốc đã vượt xa Thái Lan. Hiện Thái Lan vẫn phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu xe chạy bằng động cơ đốt trong.

Trong cùng kỳ, xuất khẩu sang châu Á giảm 5,64%, sang Úc giảm 16% và sang EU giảm mạnh 33%. Tuy nhiên, khu vực Trung Đông là điểm sáng với mức tăng nhẹ 0,45%. Ông Surapong khẳng định Thái Lan vẫn là nhà xuất khẩu lớn ở châu Á và châu Đại Dương.

Tại thị trường nội địa, doanh số bán ô tô tăng 5,2% so với cùng kỳ, đạt 546.045 chiếc trong 11 tháng đầu năm. Riêng doanh số tháng 11 tăng mạnh 20,6%, đạt 51.044 chiếc.

Sự tăng trưởng này nhờ giá xe điện phải chăng và lãi suất cho vay thấp sau khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan cắt giảm lãi suất. Đồng thời, các chương trình khuyến mãi tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan cũng thúc đẩy sức mua. Doanh số xe điện dự kiến đạt 120.000 chiếc trong năm nay, vượt xa mục tiêu 100.000 chiếc.

Câu lạc bộ Công nghiệp Ô tô vẫn duy trì mục tiêu sản xuất 1,45 triệu chiếc vào năm 2025. Trong đó bao gồm 950.000 chiếc để xuất khẩu và 500.000 chiếc cho thị trường nội địa. Ông Surapong thừa nhận xuất khẩu có thể không đạt mục tiêu, nhưng sản lượng nội địa có thể tăng lên 600.000 đơn vị.

Sản lượng ô tô của Thái Lan trong tháng 11 tăng 11%, đạt 130.222 chiếc. Kết quả này nhờ sự gia tăng sản xuất xe điện theo các chương trình khuyến khích của chính phủ. Tuy nhiên, tổng sản lượng từ tháng 1 đến tháng 11 giảm 1,6%, xuống còn 1.341.714 chiếc.

Sau cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm tới, FTI kỳ vọng chính phủ mới sẽ đưa ra thêm các gói kích thích kinh tế. Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

