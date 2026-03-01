Kỷ nguyên ô tô không người lái đã đến

(PLO)-Ô tô tự hành đã trở thành hiện thực tại nhiều thành phố ở Trung Quốc.

Hãy tưởng tượng một tài xế không bao giờ biết mệt mỏi dù lái ô tô liên tục 18 giờ, không bao giờ nổi nóng, có tầm quan sát 360 độ, phản ứng trong tích tắc và thậm chí còn có thể massage lưng cho bạn.

Tài xế hoàn hảo đó không phải con người, mà chính là những phương tiện tự hành (AV) đang làm thay đổi diện mạo giao thông tại các đô thị hiện đại.

Khi ô tô tự hành trở thành tiêu chuẩn cơ bản

Tại nhiều nơi ở Trung Quốc, xe tự hành không còn là viễn cảnh xa vời mà đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Tại Quảng Châu, nơi có hơn 500 xe tự hành hoàn toàn tính đến giữa năm 2025, những chiếc robotaxi hoạt động 24/7 trong các khu vực được phê duyệt mà không cần nhân viên an toàn ngồi sau vô lăng.

Không chỉ có taxi, hệ thống xe buýt tự hành (robobus) cũng đang được thử nghiệm với sức chở từ 10 đến 27 hành khách. Dưới mặt đất, xe giao hàng không người lái miệt mài làm việc 18 giờ mỗi ngày.

Trên bầu trời, taxi bay không người lái cũng đã bắt đầu những chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Anh Xiao Jinyang, một chủ xe Xpeng, chia sẻ rằng tại Trung Quốc, các tính năng tự lái giờ đây gần như là một tiêu chuẩn cơ bản khi chọn mua ô tô điện.

Trong khi đó, các chuyên gia như ông Niels de Boer từ Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) nhận định rằng chìa khóa của xe tự hành chính là sự ổn định: "Chúng không có cảm xúc, và chỉ làm chính xác những gì được lập trình".

Sự kỷ luật này được thể hiện rõ qua cách robotaxi duy trì khoảng cách an toàn, tuân thủ biển báo và thậm chí biết bấm còi khi có xe khác tạt đầu.

Công nghệ đằng sau tay lái

Để đạt được sự tin cậy, các công ty như Pony AI đã tích hợp hệ thống cảm biến tối tân gồm 11 camera, 4 cảm biến lidar và radar sóng milimet, cho phép xe "nhìn" xa tới 300 mét ở mọi góc độ.

Dữ liệu từ hơn 60 triệu km lái xe thực tế được đưa vào hệ thống mô phỏng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo xử lý các tình huống phức tạp như mưa lớn hay ngập lụt.

Một trong những ưu thế lớn nhất của xe tự hành là chi phí. Tại Quảng Châu, một chuyến robo taxi 10km chỉ tốn khoảng 20 Nhân dân tệ (khoảng 70.000 VNĐ), rẻ bằng một nửa so với taxi truyền thống.

Taxi bay của EHang dự kiến cũng chỉ có giá khoảng 200 - 300 Nhân dân tệ cho mỗi chuyến trải nghiệm. Không chỉ rẻ, ô tô tự hành còn mang lại sự tiện lợi đáng kinh ngạc. Xe đến trong vòng 5 phút sau khi đặt và duy trì tốc độ tối ưu suốt hành trình.

Mặc dù đầy tiện nghi với ghế massage hay điều khiển bằng giọng nói, một số người dùng vẫn cảm thấy thiếu vắng sự kết nối giữa người với người.

