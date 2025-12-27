Top mẫu ô tô giá rẻ tốt nhất và đáng mua nhất năm 2025

(PLO)- Từ mẫu sedan hạng phổ thông của Kia đến mẫu SUV của Nissan, đây là những mẫu ô tô giá rẻ tốt nhất đã được lái thử trong năm nay.

Dưới đây là 7 mẫu ô tô giá rẻ bạn có thể chọn mua để đi chơi Tết.

Honda Civic Hybrid: 30.490 USD (hơn 780 triệu đồng)

Honda Civic Hybrid là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu sử dụng hàng ngày với giá khoảng 30.000 USD (khoảng 765 triệu đồng). Phiên bản sedan Sport Hybrid có giá khởi điểm 30.490 USD. Phiên bản cao cấp nhất Sport Touring Hybrid có giá 34.690 USD (khoảng 885 triệu đồng).

Mẫu xe ô tô giá rẻ này có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong hơn sáu giây. Mức tiêu hao nhiên liệu đạt hơn 4,7 lít/100 km trong điều kiện thực tế. Nội thất thoải mái với ghế da có sưởi và các tính năng an toàn hiện đại.

Kia K4: 23.385 USD (hơn 595 triệu đồng)

Kia K4 ra mắt với nhiều giá trị trong phân khúc đầy thách thức và nó cũng được đánh giá là ô tô giá rẻ. Giá khởi điểm của K4 2026 là 23.385 USD. Phiên bản GT-Line có giá cao hơn khoảng 3.000 USD (hơn 76 triệu đồng) với ghế sưởi và nhiều tính năng an toàn.

Động cơ tiêu chuẩn 2.0 lít sản sinh công suất 147 mã lực. Phiên bản GT Turbo mạnh mẽ hơn có giá dưới 30.000 USD (khoảng 765 triệu đồng). Xe trang bị động cơ tăng áp 1.6 lít, công suất 190 mã lực và hệ thống âm thanh Harman Kardon.

Mini Cooper: 29.500 USD (hơn 750 triệu đồng)

Chiếc Mini Cooper mới dù lớn và nặng hơn nhưng vẫn giữ được tiêu chí giá cả phải chăng. Phiên bản rẻ nhất trang bị động cơ ba xi-lanh tăng áp, công suất 161 mã lực. Phiên bản Cooper S có công suất lên đến 201 mã lực.

Nội thất xe vui nhộn, độc đáo với thiết kế thông minh. Dù sử dụng nhiều chất liệu vải và nhựa cứng, cách phối màu khiến xe vẫn sang trọng. Đây là một món hời so với những gì người dùng nhận được.

Nissan Kicks: 23.925 USD (khoảng 610 triệu đồng)

Mẫu SUV rẻ nhất của Nissan là điểm sáng của hãng trong năm nay. Với giá khởi điểm hơn 23.000 USD (586 triệu đồng), Kicks là chiếc SUV cỡ nhỏ thời trang, thoải mái và dễ lái.

Động cơ bốn xi-lanh cung cấp công suất 141 mã lực. Mức tiêu hao nhiên liệu đạt 7,5 lít/100 km. Năm nay, Nissan đã bổ sung hệ dẫn động bốn bánh cho Kicks để khắc phục thiếu sót của thế hệ trước.

Nissan Leaf: 31.485 USD (hơn 800 triệu đồng)

Phiên bản cơ bản của Nissan Leaf cung cấp phạm vi hoạt động lên đến 485 km. Xe trang bị động cơ điện 214 mã lực dẫn động bánh trước.

Phiên bản Leaf Platinum+ có giá cao hơn 10.000 USD (khoảng 255 triệu đồng), có thể di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần sạc đầy. Phiên bản này sở hữu mâm xe 19 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose 10 loa.

Nissan Sentra: 23.845 USD (gần 610 triệu đồng)

Nissan Sentra vẫn là lựa chọn thân thiện với túi tiền. Hãng đã cập nhật mẫu sedan này cho năm 2026 với ngoại thất mới và nội thất cải tiến hiện đại hơn.

Phiên bản Sentra SL có giá 30.375 USD (khoảng 775 triệu đồng) với ghế sưởi, vô lăng sưởi và hai màn hình 12,3 inch. Động cơ 2.0 lít sản sinh 149 mã lực cùng chế độ Sport giúp xe vận hành linh hoạt.

Toyota RAV4: 33.320 USD (khoảng 850 triệu đồng)

Toyota RAV4 tiếp tục giữ vị thế mẫu SUV bán chạy nhất tại Mỹ nhờ mức giá phải chăng. Phiên bản 2026 thậm chí còn rẻ hơn tùy theo cấu hình.

Xe ô tô giá rẻ này được trang bị hệ thống truyền động hybrid tiêu chuẩn, công suất 226 mã lực. Phiên bản plug-in hybrid có công suất lên đến 320 mã lực với phạm vi hoạt động thuần điện 83 km.

