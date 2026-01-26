Giá xe điện có thể tăng vì thiếu hụt thứ này

(PLO)- Việc khan hiếm RAM và chip bán dẫn không còn là vấn đề riêng của ngành điện tử, mà đã lan sang lĩnh vực ô tô, đặc biệt là xe điện và xe hybrid.

Trên thực tế, một chiếc xe điện đời mới có thể sử dụng khoảng 3.000 linh kiện bán dẫn. Con số này cao gấp nhiều lần so với xe dùng động cơ đốt trong, vốn chỉ sử dụng khoảng 300 đến 1.000 linh kiện. Sự chênh lệch này cho thấy vì sao xe điện dễ “tổn thương” hơn khi chuỗi cung ứng chip gặp trục trặc.

Dù không cần GPU hay DRAM như laptop, nhưng xe điện vẫn phải dựa vào các hệ thống tính toán chuyên dụng, bộ nhớ và chip điều khiển cho pin, động cơ, màn hình trung tâm cũng như các hệ thống hỗ trợ lái.

Người dùng iPhone cần kiểm tra cài đặt này ngay lập tức (PLO)- Không phải lỗi phần cứng, cũng không phải do để im lặng, một cài đặt ít ai chú ý có thể khiến iPhone hoàn toàn không phát ra âm thanh.

Xe điện sử dụng các thiết bị điện tử, chip nhớ nhiều hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Ảnh: Pexels

Tình trạng thiếu hụt hiện không chỉ diễn ra với DRAM, mà còn lan sang NAND Flash, bộ nhớ HBM và nhiều linh kiện liên quan khác. Nhu cầu tăng nhanh trong khi năng lực sản xuất không kịp mở rộng đã tạo ra áp lực lớn về giá.

Trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, một số dự báo cho rằng giá laptop có thể tăng tới 20% do thiếu RAM. Điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop hay máy chơi game cũng đứng trước nguy cơ phải tăng giá, hoặc giữ nguyên giá nhưng giảm cấu hình.

Với ngành ô tô, tác động của việc thiếu chip thường không thể hiện ngay lập tức. Khi giá linh kiện bán dẫn liên tục tăng, các hãng xe không thể gánh chi phí này trong thời gian dài, đặc biệt với xe điện vốn sử dụng lượng lớn linh kiện điện tử. Do đó, việc điều chỉnh giá bán gần như là bước đi bắt buộc.

Các chuyên gia cho rằng không có giải pháp ngắn hạn cho cuộc khủng hoảng này. Trong kịch bản xấu nhất, các nhà sản xuất ô tô có thể phải điều chỉnh thiết kế, thay đổi hệ thống buồng lái, công nghệ tự lái hoặc các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến để phù hợp với nguồn linh kiện sẵn có.

Một hướng đi khác là giảm mức độ phụ thuộc vào các tính năng tự động hóa phức tạp nhằm cắt bớt số lượng chip cần dùng. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa xe đời sau có thể kém hấp dẫn hơn, trong khi người dùng đã quen với những mẫu xe ngày càng nhiều công nghệ.

Trong bối cảnh nguồn cung chip và bộ nhớ chưa được cải thiện, khả năng giá xe điện tăng trong thời gian tới là điều có thể xảy ra. Thực tế, nhiều nhóm thiết bị công nghệ đã bắt đầu điều chỉnh giá, từ điện thoại Android phổ thông đến laptop.

Theo giới phân tích, chuỗi cung ứng bán dẫn có thể cần vài năm nữa để ổn định trở lại, trong bối cảnh phần lớn năng lực sản xuất chip hiện nay đang được ưu tiên cho các trung tâm dữ liệu và hệ thống phục vụ trí tuệ nhân tạo.

IDC dự báo giá smartphone toàn cầu sẽ tăng khoảng 5% (PLO)- Theo dự báo mới nhất của IDC, thị trường smartphone toàn cầu năm 2025 vẫn sẽ tăng trưởng nhờ sự đóng góp lớn từ Apple, và các xu hướng công nghệ mới.