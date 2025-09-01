(PLO)- Theo dự báo mới nhất của IDC, thị trường smartphone toàn cầu năm 2025 vẫn sẽ tăng trưởng nhờ sự đóng góp lớn từ Apple, và các xu hướng công nghệ mới.

Theo báo cáo mới nhất của IDC, lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu sẽ đạt 1,24 tỉ chiếc, tăng 1% so với năm trước. Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh nhiều chuyên gia từng lo ngại thuế quan sẽ đẩy giá thiết bị tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu.

Apple là động lực tăng trưởng chính

IDC cho biết, động lực tăng trưởng lớn nhất đến từ hệ sinh thái iOS của Apple với mức tăng dự kiến gần 4% trong năm nay. Bà Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao của IDC, nhận định: “Các nhà sản xuất đã chủ động đa dạng hóa chuỗi cung ứng và sản xuất để giảm thiểu rủi ro từ biến động giá, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường”.

Dự báo thị trường smartphone toàn cầu. Ảnh: IDC

Cùng với Apple, hai xu hướng công nghệ nổi bật được xem là “cú hích” cho thị trường là GenAI, và điện thoại màn hình gập. IDC dự báo năm 2025 sẽ có hơn 370 triệu smartphone GenAI xuất xưởng, chiếm khoảng 30% thị phần toàn cầu. Đến 2029, tỉ lệ này có thể vượt 70%, biến AI tạo sinh trở thành tiêu chuẩn mới của ngành.

Trong khi đó, điện thoại màn hình gập cũng đang tăng tốc với mức tăng trưởng 6% trong năm 2025. Apple được cho là sẽ gia nhập phân khúc này vào năm 2026, hứa hẹn tạo ra làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, IDC lưu ý thiết bị gập vẫn chỉ chiếm dưới 3% tổng số smartphone vào năm 2029.

Mỹ, Trung Đông và châu Phi là những thị trường có mức tăng trưởng tốt, lần lượt là 3,6% và 6,5%. Ngược lại, thị trường Trung Quốc được dự báo giảm 1% do kinh tế khó khăn và cắt giảm trợ cấp. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không tính Trung Quốc) tăng nhẹ 0,8%.

IDC dự báo giá smartphone toàn cầu sẽ tăng khoảng 5%. Ảnh: TIỂU MINH

Giá smartphone toàn cầu dự kiến tăng 5%

Hiện tại, các nhà sản xuất đang tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, camera nâng cấp và tính năng AI để thu hút người dùng.

Với người tiêu dùng, điều này đồng nghĩa với việc smartphone sẽ ngày càng thông minh và mạnh mẽ hơn, nhưng giá bán cũng sẽ tăng theo. Theo IDC, giá bán trung bình của smartphone toàn cầu được dự báo tăng 5% trong năm nay, kéo theo tổng giá trị thị trường tăng 6%.

Các chuyên gia nhận định để duy trì sức hút, hãng sản xuất cần linh hoạt ở từng khu vực, đồng thời đưa ra chương trình khuyến mãi để thiết bị cao cấp dễ tiếp cận hơn.

