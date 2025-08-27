Smartphone cận cao cấp đang thay đổi cuộc chơi tại Việt Nam

(PLO)- Thị trường smartphone cận cao cấp tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết ở phân khúc từ 12-18 triệu đồng, thu hút sự tham gia của nhiều thương hiệu.

Theo ghi nhận của Counterpoint Research, phân khúc này chiếm trên 20% tổng doanh số smartphone toàn cầu, đồng thời mang lại tỉ lệ lợi nhuận gấp nhiều lần so với dòng tầm trung.

Trong khi đó, tại Đông Nam Á, báo cáo của Canalys cho thấy trong Quý II năm 2025, dòng V series, nhóm smartphone cận cao cấp của vivo tăng trưởng đến 92% về lượng xuất xưởng so với cùng kỳ năm trước, đóng góp gần 21% tổng lượng bán của vivo.

Nếu vài năm trước, phân khúc giá này gần như chỉ dành cho các flagship quen thuộc đến từ Apple hay Samsung, thì nay người dùng đã có thêm nhiều lựa chọn từ các thương hiệu khác với tham vọng phá vỡ thế độc quyền.

Ngày càng có nhiều thương hiệu tham gia vào phân khúc smartphone cận cao cấp.

Vừa qua, vivo đã chính thức ra mắt V60 series tại thị trường Việt Nam với mức giá chỉ từ 15,9 triệu đồng. Máy được trang bị camera siêu Tele ZEISS 50 MP, kết hợp với cảm biến Sony IMX882 và thiết kế kính tiềm vọng, cho khả năng zoom quang học mạnh nhưng vẫn giữ được thiết kế gọn nhẹ.

Về phần cứng, V60 series được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12 GB (có mở rộng giả lập RAM) cùng tùy chọn bộ nhớ lên đến 512 GB UFS 4.0, đi kèm theo đó là viên pin 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90 W.

Theo giới phân tích, bước đi của vivo nằm trong bối cảnh phân khúc flagship cận cao cấp đang sôi động. Các hãng Trung Quốc như Xiaomi, Oppo hay Honor đều đẩy mạnh smartphone trên 15 triệu đồng, với triết lý “flagship killer”, cấu hình mạnh, giá thấp hơn so với Apple và Samsung.

vivo chọn cách tiếp cận tương tự, nhưng khác biệt ở việc khai thác AI camera và thiết kế mỏng nhẹ. Điểm này được kỳ vọng thu hút nhóm khách hàng trẻ, vốn ngày càng quan tâm đến nhiếp ảnh di động, sáng tạo nội dung và chia sẻ mạng xã hội.

IDC nhận định rằng tăng trưởng ở phân khúc cận cao cấp và cao cấp chủ yếu đến từ Apple và Samsung, trong khi các hãng khác mới chỉ chen chân được phần nhỏ.

