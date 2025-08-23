Khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM: Cú hích mới cho hệ sinh thái startup

(PLO)- Sáng ngày 23-8, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) chính thức được khánh thành tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

“Ngôi nhà chung” cho đổi mới sáng tạo

SIHUB được thành lập theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nhằm đóng vai trò hạt nhân trong việc kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, đồng thời là nơi thử nghiệm chính sách mới để tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Với quy mô gần 17.000 m², trung tâm được vận hành theo mô hình hợp tác công - tư, cung cấp dịch vụ “một cửa” cho cộng đồng khởi nghiệp.

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) được đặt tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Không gian được thiết kế với hai trục chính: Từ tầng 1 đến tầng 3 dành cho chương trình do Nhà nước quản lý và hỗ trợ, từ tầng 4 đến tầng 7 là khu vực hội tụ nguồn lực xã hội, bao gồm quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn công nghệ và tổ chức ươm tạo trong và ngoài nước.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, nhấn mạnh: “Việc đưa SIHUB vào vận hành là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trung tâm không chỉ là nơi hội tụ mà còn là bệ phóng để các ý tưởng được nuôi dưỡng, thương mại hóa và vươn tầm quốc tế.”

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: MINH HOÀNG

Hợp tác toàn cầu, mở rộng mạng lưới

Một trong những điểm nhấn quan trọng tại lễ khánh thành là hoạt động ký kết ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Sở KH&CN, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo với nhiều tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước như AMD, Qualcomm (Mỹ), Infineon (Đức), Mitsubishi (Nhật), Sunwah (Hồng Kông - Trung Quốc), Lotte Ventures Việt Nam, CT Group, Viettel, Vietjet, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia…

Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào nhiều trụ cột, đơn cử như nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, đào tạo nhân lực chất lượng cao, xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, hỗ trợ R&D miễn phí cho startup đáp ứng tiêu chí tuyển chọn, cũng như triển khai chương trình “Chuyến bay khởi nghiệp” (Startup Flight) nhằm tăng tốc và mở rộng thị trường cho các dự án tiềm năng.

SIHUB được kỳ vọng trở thành “ngôi nhà chung” cho hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo cầu nối giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết: “TP.HCM có nền tảng khoa học công nghệ lớn với 97 trường đại học, cao đẳng và hơn 450 tổ chức nghiên cứu. Hiện đã có hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đang hoạt động, chiếm gần 50% tổng số startup cả nước.

TP đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á, với kinh tế số chiếm 40% GRDP, hướng tới 50% vào năm 2045. Vai trò của SIHUB là hạt nhân kết nối, giúp hiện thực hóa những mục tiêu này.”

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo bà, điều quan trọng không chỉ là xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, mà còn là khơi dậy tinh thần “dám nghĩ, dám làm” trong cộng đồng startup, đồng thời tạo cơ chế liên kết bền chặt giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Hướng tới mục tiêu Top 100 toàn cầu

Hiện tại, TP.HCM đã có nền tảng vững chắc để bứt phá. Theo xếp hạng của StartupBlink, thành phố đang đứng vị trí 110 toàn cầu, lần đầu tiên góp mặt trong Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu Đông Nam Á. Hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM được định giá 7,4 tỉ USD, thu hút khoảng 260 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm và là nơi ra đời của ba “kỳ lân” công nghệ: VNG, MoMo và Sky Mavis.

Đặc biệt, TP.HCM hiện đứng top 30 toàn cầu và top 2 Đông Nam Á về Blockchain, đồng thời xếp 56 thế giới về Fintech, cho thấy những lĩnh vực công nghệ mới đang trở thành thế mạnh cạnh tranh.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Tổ trưởng thường trực, đại diện Ban chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Nguyễn Huy Dũng, Tổ trưởng thường trực, đại diện Ban chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, nhấn mạnh: “Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM là biểu tượng của tinh thần phát triển và đổi mới. Trong 5 năm tới sẽ tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài quốc tế, đặc biệt ở các công nghệ trọng điểm như trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Song song đó, TP cũng sẽ hoàn thiện thể chế chính sách, thiết lập cơ chế ưu đãi để thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận công nghệ lõi. Với sự cam kết mạnh mẽ từ Đảng và Nhà nước, tôi tin rằng TP.HCM sẽ từng bước trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu khu vực.”

Thách thức và kỳ vọng

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất toàn cầu, với hơn 40% doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu đạt 8-10% và hình thành 5.000 startup công nghệ.

Khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM. Ảnh: MINH HOÀNG

Trên thế giới, các mô hình trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đã chứng minh được sự hiệu quả rõ rệt. Đơn cử như Singapore có BLOCK71, được đánh giá là “bệ phóng startup” Đông Nam Á, hay Hàn Quốc có Pangyo Techno Valley, nơi tập trung hơn 1.200 công ty công nghệ. Cả hai đều cho thấy vai trò quan trọng của nhà nước trong việc tạo nền tảng để doanh nghiệp non trẻ bứt phá.

SIHUB được kỳ vọng trở thành “thung lũng khởi nghiệp” phiên bản Việt, nơi ý tưởng mới không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà còn được thương mại hóa, cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường.

Mặc dù vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp TP.HCM vẫn còn đối diện nhiều thách thức như thủ tục hành chính phức tạp, khó khăn trong gọi vốn hay hạ tầng chưa đồng bộ. TP đang nghiên cứu cơ chế “một cửa” cho hoạt động khởi nghiệp, cùng chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính để tháo gỡ những nút thắt này.

Sự kiện khánh thành SIHUB không chỉ mở ra một không gian sáng tạo mới mà còn khẳng định cam kết đồng hành của TP.HCM với cộng đồng startup. Với cú hích từ chính sách, nguồn lực và kết nối quốc tế, TP.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị đổi mới sáng tạo và trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu trong khu vực



Một số hình ảnh tại sự kiện sáng nay:

Ký kết hợp tác giữa Sở KH&CN TP.HCM và các đối tác. Ảnh: MINH HOÀNG

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM đang tham quan các gian hàng. Ảnh: MINH HOÀNG

Lãnh đạo TP và các đơn vị chụp hình tại các gian hàng. Ảnh: MINH HOÀNG

