(PLO)- Tin công nghệ 21-12 sẽ có các nội dung như đây là mẫu smartphone Android đáng mua nhất hiện nay, Viettel AI hợp tác Linker Vision phát triển AI đô thị, xu hướng chọn quà Giáng Sinh công nghệ, Apple có nguy cơ gặp khó với iPhone Fold.

1. Đây là mẫu smartphone Android đáng mua nhất hiện nay

Theo BGR, mẫu smartphone mới nhất của Google là Pixel 10 đã đạt được điểm số đánh giá 9/10. Máy không gây ấn tượng bằng việc chạy đua cấu hình, mà tập trung vào trải nghiệm thực tế.

Thiết bị được đánh giá cao ở khả năng tối ưu phần mềm, độ ổn định khi sử dụng lâu dài và các tính năng AI tích hợp sâu vào hệ điều hành. Camera tiếp tục là điểm mạnh quen thuộc của dòng Pixel, với khả năng xử lý hình ảnh nhất quán và dễ sử dụng, phù hợp với cả người dùng phổ thông lẫn người có nhu cầu chụp ảnh thường xuyên.

Một yếu tố quan trọng giúp Pixel 10 ghi điểm là trải nghiệm Android thuần, đi kèm các tính năng AI do Google phát triển, hoạt động trực tiếp trên thiết bị. Theo BGR, những cải tiến này mang lại giá trị sử dụng rõ rệt, thay vì chỉ mang tính trình diễn.

Tin công nghệ 21-12: Đây là mẫu smartphone Android đáng mua nhất hiện nay.

Samsung có thể bán được ít điện thoại hơn vào năm tới vì điều này (PLO)- Tình trạng thiếu hụt chip nhớ được dự báo sẽ đẩy giá điện thoại lên cao và ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán hàng trong năm 2026.

2. Viettel AI hợp tác Linker Vision phát triển AI đô thị

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh nhiều đô thị lớn đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tìm kiếm các công cụ công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hạ tầng.

Theo đó, Viettel AI và Linker Vision sẽ cùng nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình đô thị thông minh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Trọng tâm là ứng dụng AI trong nhận diện hình ảnh, phân tích tình huống và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực, phục vụ các bài toán như giám sát an toàn giao thông, quản lý trật tự đô thị, tối ưu vận hành hạ tầng và cảnh báo sớm rủi ro. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp các đô thị chuyển từ quản lý phản ứng sang quản lý chủ động, dựa trên dữ liệu.

Hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực như thị giác máy tính, AI đa phương thức và phân tích dự đoán.

Một nội dung đáng chú ý là đánh giá khả năng bản địa hóa các giải pháp của Linker Vision, điều chỉnh thuật toán theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước, đồng thời tăng cường trao đổi chuyên môn và đào tạo đội ngũ kỹ thuật.

Theo đại diện Viettel AI, hợp tác với đối tác quốc tế giúp mở rộng năng lực phát triển các giải pháp AI cho đô thị, góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết về giao thông, an toàn và môi trường.

Tin công nghệ 21-12: Viettel AI hợp tác Linker Vision phát triển AI đô thị.

3. Xu hướng chọn quà Giáng Sinh công nghệ

Thị trường quà tặng công nghệ dịp Giáng Sinh năm nay tiếp tục sôi động với các sản phẩm phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế hằng ngày, thay vì những thiết bị mang tính trình diễn.

Mới đây, Kingston đã giới thiệu loạt giải pháp bộ nhớ và lưu trữ hướng đến nhiều nhóm người dùng khác nhau, từ game thủ, người làm sáng tạo nội dung đến học sinh, sinh viên...

Với nhóm người chơi game và người dùng cần hiệu năng cao, Kingston tập trung vào các dòng SSD PCIe thế hệ mới và bộ nhớ RAM DDR5. Những sản phẩm này được thiết kế nhằm cải thiện tốc độ tải dữ liệu, tăng độ ổn định khi xử lý tác vụ nặng và đáp ứng nhu cầu chơi game hoặc làm việc đa nhiệm trong thời gian dài.

Trong khi đó, nhóm người làm sáng tạo nội dung được nhắm đến với các ổ SSD NVMe dung lượng lớn, hỗ trợ chỉnh sửa ảnh, video và quản lý dữ liệu có dung lượng cao.

Bên cạnh các thiết bị gắn trong, ổ lưu trữ di động cũng là điểm nhấn trong mùa mua sắm cuối năm.

Giới quan sát cho rằng xu hướng chọn quà công nghệ dịp Giáng Sinh đang dịch chuyển theo hướng thiết thực và lâu dài.

Tin công nghệ 21-12: Xu hướng chọn quà Giáng Sinh công nghệ.

4. Apple có nguy cơ gặp khó với iPhone Fold

Theo BGR, Apple có thể đối mặt nhiều thách thức khi bước vào thị trường smartphone màn hình gập với sản phẩm được gọi là iPhone Fold.

Chiến lược sản phẩm thận trọng vốn là yếu tố giúp Apple thành công với iPhone trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có thể không còn phù hợp trong phân khúc điện thoại gập, nơi các đối thủ Android đã đi trước nhiều năm về công nghệ, thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Nếu Apple chỉ đơn thuần mang thiết kế gập lên iPhone mà không tạo ra khác biệt rõ ràng về trải nghiệm, iPhone Fold sẽ khó thuyết phục người dùng, đặc biệt khi mức giá dự kiến không hề thấp. Thị trường smartphone gập hiện nay đã có nhiều lựa chọn tốt hơn, buộc Apple phải chứng minh được giá trị vượt trội nếu muốn tạo dấu ấn.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự chậm trễ hoặc thiếu đột phá có thể khiến sản phẩm này gặp bất lợi ngay từ khi ra mắt.

Tin công nghệ 21-12: Apple có nguy cơ gặp khó với iPhone Fold.

FBI cảnh báo người dùng smartphone đừng nghe cuộc gọi này (PLO)- Theo FBI, các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi và lan rộng, đặc biệt là vào dịp cuối năm.