(PLO)- Tin công nghệ 14-2 sẽ có các nội dung như gần 500 vé xe được trao cho người lao động về quê đón Tết, smartphone bảo mật thành quà Valentine mới, chó robot sẽ tham gia tuần tra tại World Cup 2026.

1. Gần 500 vé xe được trao cho người lao động về quê đón Tết

Chương trình “Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà” năm nay đã tổ chức 15 chuyến xe đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM về quê đón Tết.

Hoạt động này do Zalopay phối hợp cùng Liên đoàn Lao động TP.HCM và Báo Người Lao Động triển khai từ năm 2025 để kết nối sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nếu như Tết 2025, chương trình huy động 530 triệu đồng, tổ chức 10 chuyến xe và trao 411 vé, thì năm nay số chuyến đã tăng 50%, tương đương gần 500 vé xe được gửi đến người lao động xa quê. Nguồn kinh phí đến từ hơn 108.000 lượt đóng góp trên ứng dụng chỉ sau khoảng một tháng rưỡi triển khai.

Ngoài việc đưa người lao động về quê, kinh phí còn được dùng để chuẩn bị quà Tết và lì xì trao trước giờ khởi hành. Những hỗ trợ này giúp hành trình về nhà thêm trọn vẹn, đồng thời mang lại động viên thiết thực cho người nhận.

Theo ban tổ chức, đối tượng thụ hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có công đoàn ở TP.HCM nhưng gặp khó khăn hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê. Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ được ưu tiên, bên cạnh tiêu chí về quá trình làm việc và tham gia hoạt động công đoàn.

Việc tận dụng nền tảng công nghệ trong gây quỹ cũng cho thấy một cách làm mới trong các hoạt động an sinh, giúp kết nối nhiều đóng góp nhỏ để tạo nên những hành trình về nhà dịp Tết.

Tin công nghệ 14-2: Gần 500 vé xe được trao cho người lao động về quê đón Tết.

Zalo ra mắt nhiều tính năng AI hấp dẫn dịp Tết Bính Ngọ (PLO)- Zalo vừa triển khai chiến dịch đón Tết Bính Ngọ với nhiều hoạt động tương tác, tập trung vào các tính năng giúp gửi lời chúc, chia sẻ cảm xúc và duy trì kết nối trong dịp đầu năm.



2. Smartphone bảo mật thành quà Valentine mới

Thay vì hoa hay trang sức, một số người năm nay đã chuyển sang mua smartphone cao cấp để tặng bạn đời nhân dịp Valentine. Không ít sản phẩm thuộc phân khúc này có giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin từ Vertu Việt Nam, lượng khách quan tâm đến các dòng điện thoại chế tác riêng tăng rõ rệt trước dịp lễ. Bên cạnh việc chọn máy có sẵn, một số khách còn yêu cầu tùy biến vật liệu, màu sắc hoặc khắc thông điệp để tạo dấu ấn cá nhân cho món quà.

Những thiết bị được tìm mua nhiều có thể kể đến như MetaVertu, Vertu Aster P và Vertu Agent Q. Các dòng máy này hướng đến nhóm người dùng đề cao thiết kế thủ công, và khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong bối cảnh an toàn thông tin ngày càng được chú ý.

MetaVertu được giới thiệu với các tính năng liên quan đến quản lý tài sản số và bảo mật. Trong khi đó, Vertu Agent Q tập trung vào cấu trúc bảo vệ nhiều lớp, cho phép tách biệt các không gian dữ liệu nhằm giảm nguy cơ rò rỉ thông tin. Đây cũng là yếu tố khiến các thiết bị cao cấp trở nên khác biệt so với smartphone phổ thông.

Việc chọn điện thoại đắt tiền làm quà cho thấy cách tặng quà đang dần thay đổi. Thay vì thiên về hình thức, nhiều người ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng lâu dài và phục vụ trực tiếp cho công việc lẫn đời sống.

Tuy nhiên, thị trường thiết bị xa xỉ cũng tiềm ẩn rủi ro khi xuất hiện hàng trôi nổi hoặc đã qua sửa chữa. Những sản phẩm này thường không kích hoạt được dịch vụ chính hãng và có thể bị thay thế linh kiện. Do đó, người mua nên kiểm tra kỹ nguồn gốc và chế độ hậu mãi trước khi lựa chọn, đặc biệt với các thiết bị có giá trị lớn.

Tin công nghệ 14-2: Smartphone bảo mật thành quà Valentine mới.

3. Chó robot sẽ tham gia tuần tra tại World Cup 2026

Một thành phố tại Mexico đang chuẩn bị đưa robot chó vào lực lượng đảm bảo an ninh cho World Cup 2026. Chính quyền Guadalupe đã giới thiệu 4 robot mang tên K9-X, dự kiến hỗ trợ tuần tra quanh sân BBVA Stadium, một trong các địa điểm tổ chức giải đấu.

Các robot này không được trang bị vũ khí nhưng tích hợp camera, hệ thống nhìn ban đêm và thiết bị liên lạc để phát cảnh báo hoặc hướng dẫn đám đông.

Nhiệm vụ chính của chúng là phát hiện hành vi bất thường, nhận diện vật thể đáng ngờ, kiểm soát khu vực tập trung đông người và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng khi cần thiết.

K9-X hoạt động bán tự động, nghĩa là vẫn cần người điều khiển giống như khi vận hành drone hoặc trò chơi điện tử. Trong các tình huống khẩn cấp, người vận hành có thể dùng hệ thống để phát lệnh trực tiếp, giúp hạn chế rủi ro cho cảnh sát khi phải tiếp cận những khu vực nguy hiểm.

Theo thị trưởng Guadalupe Héctor García, robot sẽ đóng vai trò lực lượng phản ứng ban đầu, có thể tiến vào các điểm rủi ro trước khi cảnh sát xuất hiện, qua đó bảo vệ an toàn cho nhân viên thực thi pháp luật.

Thực tế, các robot đã có lần “ra sân” đầu tiên khi tuần tra khu vực bên ngoài sân BBVA trong một trận đấu của CLB Monterrey, chủ yếu tại cổng vào và những nơi đông người.

Robot chó chỉ là một phần trong kế hoạch an ninh cho World Cup. Thành phố cũng dự kiến triển khai drone giám sát và công nghệ chống drone để bảo vệ các sự kiện lớn. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố nhà sản xuất hay thông số chi tiết của K9-X.

Tin công nghệ 14-2: Chó robot sẽ tham gia tuần tra tại World Cup 2026. Ảnh: Municipio de Guadalupe

Người dùng iPhone cần làm điều này ngay trước Tết (PLO)- Apple vừa phát hành iOS 26.3 với hàng loạt bản vá bảo mật quan trọng, trong đó có một lỗ hổng đã bị khai thác trong các cuộc tấn công thực tế.