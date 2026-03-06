Tin công nghệ 6-3: Các ứng dụng gây hao pin sẽ 'hết đất sống' vì tính năng này

(PLO)- Tin công nghệ 6-3 sẽ có các nội dung như MacBook Neo giá rẻ có hiệu năng gây chú ý, du khách châu Á đổ xô tìm tour ngắm hoa anh đào, Google sẽ cảnh báo nếu ứng dụng bạn sắp cài gây hao pin.

1. MacBook Neo giá rẻ có hiệu năng gây chú ý

Những bài kiểm tra hiệu năng đầu tiên của MacBook Neo vừa xuất hiện, hé lộ sức mạnh thực tế của mẫu laptop giá rẻ mới nhất của Apple. Kết quả cho thấy thiết bị có hiệu năng khá bất ngờ so với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 599 USD (khoảng 15,7 triệu đồng).

MacBook Neo được trang bị chip Apple A18 Pro, con chip vốn được Apple thiết kế cho dòng iPhone cao cấp. Đây cũng là lần hiếm hoi hãng mang chip dòng A từ điện thoại lên máy tính xách tay nhằm giảm chi phí và tạo ra một mẫu MacBook phổ thông hơn.

Theo các kết quả benchmark ban đầu, hiệu năng đơn nhân của A18 Pro trên MacBook Neo đạt mức tương đương với chip Apple M3 trong bài test Geekbench 6. Tuy nhiên, ở bài test đa nhân, thiết bị vẫn thấp hơn so với các dòng Mac dùng chip Apple Silicon trước đây như M1.

Nguyên nhân là A18 Pro trên MacBook Neo chỉ có 6 nhân CPU, ít hơn so với 8 nhân trên chip M1. Điều này khiến hiệu năng khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc không mạnh bằng các mẫu MacBook cao cấp hơn.

Mặc dù vậy, đối với các nhu cầu sử dụng phổ biến như duyệt web, làm việc văn phòng, học tập hoặc chỉnh sửa ảnh cơ bản, hiệu năng của MacBook Neo vẫn được đánh giá là đủ dùng. Con chip này cũng có ưu điểm tiết kiệm điện năng, giúp thiết bị đạt thời lượng pin lên đến khoảng 16 giờ trong một số tác vụ.

MacBook Neo được trang bị màn hình 13 inch, RAM 8 GB và bộ nhớ trong từ 256 GB. Máy có thiết kế không quạt, hai cổng USB-C, camera 1080p và hệ thống loa hỗ trợ âm thanh không gian.

Việc sử dụng chip A-series thay cho dòng M-series được xem là bước đi mới của Apple nhằm mở rộng phân khúc laptop giá rẻ. Thiết bị hướng đến nhóm người dùng phổ thông, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc những người lần đầu tiếp cận hệ sinh thái Mac.

MacBook Neo giá rẻ của Apple có hiệu năng gây chú ý.

2. Du khách châu Á đổ xô tìm tour ngắm hoa anh đào

Mùa xuân đang trở thành thời điểm du lịch được nhiều người châu Á mong đợi nhất trong năm, đặc biệt là các chuyến đi ngắm hoa anh đào.

Theo báo cáo của Klook, lượng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến mùa xuân như “hoa anh đào” hay “sakura” trên hệ thống đã tăng 57% trong giai đoạn từ tháng 12-2025 đến tháng 2-2026.

Kết quả khảo sát cho thấy Nhật Bản tiếp tục là điểm đến mùa xuân được ưa chuộng nhất, với 78% người tham gia cho biết có kế hoạch ghé thăm. Theo sau là Hàn Quốc với 52% và Trung Quốc với 42%.

Phần lớn du khách lựa chọn thời điểm từ tháng 3 đến tháng 4 để tận hưởng cảnh quan mùa xuân, đặc biệt là các điểm ngắm hoa nổi tiếng. Xu hướng này cũng trùng khớp với nghiên cứu Travel Pulse 2026, cho thấy những trải nghiệm gắn với thiên nhiên theo mùa, như mùa hoa nở, nằm trong nhóm hoạt động được quan tâm nhất năm nay.

Ngoài ra, thói quen lên kế hoạch du lịch cũng đang thay đổi. Nhiều người không còn chỉ chọn một điểm dừng, mà kết hợp nhiều địa phương trong cùng một hành trình để khám phá nhiều hơn. Các thành phố lớn vì vậy thường đóng vai trò như cửa ngõ để du khách tiếp tục di chuyển đến những điểm đến ít đông đúc hơn.

Du khách châu Á đổ xô tìm tour ngắm hoa anh đào.

3. Google sẽ cảnh báo nếu ứng dụng bạn sắp cài gây hao pin

Người dùng Android sắp có thêm một công cụ mới để tránh các ứng dụng ngốn pin. Theo đó, Google vừa bắt đầu triển khai tính năng cảnh báo trên Play Store để thông báo nếu một ứng dụng có dấu hiệu tiêu tốn nhiều năng lượng trước khi người dùng cài đặt.

Cụ thể, khi truy cập vào Play Store, người dùng có thể thấy một hộp cảnh báo hiển thị ngay trong phần thông tin ứng dụng. Nội dung thông báo cho biết ứng dụng đó “có thể sử dụng nhiều pin hơn bình thường do hoạt động nền cao”.

Tính năng này được triển khai từ đầu tháng 3-2026 như một phần trong nỗ lực cải thiện hiệu suất và thời lượng pin trên thiết bị Android. Google cho biết hệ thống sẽ dựa trên dữ liệu từ Android Vitals để xác định các ứng dụng hoạt động không hiệu quả, đặc biệt là những ứng dụng giữ CPU hoạt động liên tục ngay cả khi màn hình đã tắt.

Trong nhiều trường hợp, các ứng dụng duy trì cái gọi là partial wake lock, cơ chế giúp thiết bị tiếp tục xử lý tác vụ nền. Nếu bị lạm dụng, cơ chế này có thể khiến điện thoại hao pin nhanh chóng dù người dùng không trực tiếp sử dụng ứng dụng.

Không chỉ dừng lại ở cảnh báo, những ứng dụng vượt ngưỡng tiêu thụ năng lượng cho phép còn có thể bị hạn chế hiển thị trên Play Store. Chẳng hạn, chúng có thể bị loại khỏi các mục đề xuất hoặc giảm khả năng xuất hiện trong kết quả khám phá ứng dụng.

Ảnh: Google

