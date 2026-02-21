iPhone có thể đang bị theo dõi mà bạn không hề hay biết

(PLO)- Một nghiên cứu mới cho thấy phần mềm gián điệp có thể vô hiệu hóa đèn báo camera và micro trên iPhone, khiến người dùng không nhận được bất kỳ cảnh báo nào khi thiết bị bị theo dõi.

Bắt đầu từ phiên bản iOS 14, Apple đã bổ sung một cơ chế bảo vệ đơn giản nhưng hiệu quả. Cụ thể, khi camera được bật, iPhone sẽ hiện chấm màu xanh lá ở góc trên màn hình, tương tự, khi micro hoạt động, chấm màu cam sẽ xuất hiện. Hai dấu hiệu nhỏ này sẽ giúp người dùng biết được khi nào có ứng dụng đang truy cập vào camera hoặc micro.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới của hai chuyên gia bảo mật Hu Ke và Nir Avraham tại công ty an ninh mạng Jamf cho thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Theo phân tích, phần mềm gián điệp Predator có khả năng can thiệp sâu vào hệ thống iOS để chặn cơ chế hiển thị đèn báo. Thay vì tắt camera hay micro, nó để các thành phần này hoạt động bình thường nhưng ngăn hệ thống gửi tín hiệu lên giao diện người dùng. Kết quả là chấm tròn màu xanh lá hoặc màu cam sẽ không xuất hiện, dù camera hoặc micro có thể vẫn đang bị sử dụng.

Nói cách khác, iPhone vẫn có thể bị ghi âm hoặc ghi hình mà người dùng không hề hay biết.

﻿ Phần mềm gián điệp có khả năng âm thầm theo dõi iPhone mà người dùng không hề hay biết. Ảnh minh họa: AI

Các nhà nghiên cứu cho biết Predator không cần mô phỏng việc tắt thiết bị hay thay đổi cài đặt rõ ràng. Nó chỉ vô hiệu hóa riêng phần hiển thị đèn báo, trong khi hệ thống vẫn vận hành bình thường. Điều này khiến việc phát hiện bằng mắt thường gần như không thể nhận ra.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Apple liên tục cảnh báo về phần mềm gián điệp, và phát hành các bản vá bảo mật mới. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy ngay cả những cơ chế cảnh báo vốn được xem là an toàn cũng có thể bị qua mặt nếu kẻ tấn công đủ tinh vi.

Nhìn chung, chấm màu xanh lá hay màu cam vẫn là cách nhận diện hữu ích, tuy nhiên không nên xem đó là dấu hiệu duy nhất để đánh giá thiết bị có an toàn hay không.

Một số dấu hiệu cho thấy iPhone có thể đang bị theo dõi, đơn cử như máy nóng lên dù không sử dụng nặng, hao pin nhanh bất thường, hiệu năng giảm rõ rệt hoặc xuất hiện ứng dụng lạ.

Trong trường hợp nghi ngờ thiết bị bị xâm nhập, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên hạn chế sử dụng iPhone trong các hoạt động nhạy cảm như chuyển khoản ngân hàng, đăng nhập… đồng thời tìm đến các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu.

