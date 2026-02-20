Người dùng iPhone nên bật tính năng này ngay để tránh mất cắp thiết bị

(PLO)- Bắt đầu từ phiên bản iOS 26.4, Apple sẽ tự động bật tính năng Stolen Device Protection (bảo vệ thiết bị bị đánh cắp) trên iPhone nhằm giúp người dùng hạn chế mất tài khoản và thông tin thanh toán trên thiết bị.

Tính năng Stolen Device Protection (bảo vệ thiết bị bị đánh cắp) được giới thiệu lần đầu tiên trên phiên bản iOS 17.3, trong bối cảnh các vụ trộm iPhone gia tăng tại Mỹ và Anh.

Điểm quan trọng của tính năng này là khả năng bảo vệ dữ liệu ngay cả khi kẻ gian đã biết mật mã mở khóa iPhone. Thực tế cho thấy trong nhiều vụ việc, kẻ trộm có thể đứng gần, quan sát người dùng nhập mật mã rồi nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thiết bị. Khi đã vào được máy, chúng chỉ cần đổi mật khẩu Apple ID hoặc truy cập thông tin thanh toán là đã có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Với cơ chế bảo vệ mới, những thao tác nhạy cảm như thay đổi mật khẩu, truy cập mật khẩu đã lưu hay chỉnh sửa các cài đặt bảo mật quan trọng đều phải xác thực bằng Face ID.

Không dừng lại ở đó, hệ thống còn áp dụng khoảng thời gian chờ đối với một số thay đổi nếu thiết bị đang ở vị trí không quen thuộc. Do đó, việc chiếm đoạt tài khoản sẽ trở nên khó khăn hơn.

Tính năng Stolen Device Protection sẽ giúp bảo vệ iPhone khi bị đánh cắp. Ảnh: TIỂU MINH

Jake Moore, cố vấn an ninh mạng toàn cầu tại ESET, cho rằng đây là lớp bảo vệ cần thiết trong bối cảnh các vụ tấn công ngày càng tinh vi. Theo ông, ngay cả khi mật mã bị lộ do bị nhìn lén, kẻ trộm vẫn không thể thay đổi các cài đặt quan trọng ngay lập tức nếu không có xác thực sinh trắc học, và phải chờ hết thời gian trì hoãn. Khoảng thời gian đó đủ để bạn kịp khóa thiết bị từ xa hoặc thực hiện các biện pháp bảo mật khác.

Việc Apple quyết định bật mặc định tính năng này trong iOS 26.4 cho thấy hãng đang chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn về bảo mật. Thay vì để người dùng tự tìm và kích hoạt trong phần cài đặt, hệ thống sẽ tự động áp dụng lớp bảo vệ ngay khi nâng cấp. Trên thực tế, không ít người dùng iPhone vẫn chưa từng bật tính năng này dù nó đã xuất hiện từ phiên bản iOS 17.3.

Bên cạnh thay đổi về bảo mật, iOS 26.4 còn mang đến một số cập nhật khác. Theo 9to5Mac, phiên bản mới sẽ bổ sung hỗ trợ RCS, cải tiến ứng dụng Apple Podcasts và Apple Music, thiết kế lại thư viện hình nền, đồng thời thêm danh sách thông minh cho các nhiệm vụ khẩn cấp trong ứng dụng Nhắc nhở và một tiện ích màn hình chính mới.

iOS 26.4 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 3 hoặc tháng 4-2026. Trong thời gian chờ bản chính thức, người dùng có thể chủ động bật tính năng bằng cách vào Cài đặt, chọn Quyền riêng tư và bảo mật, sau đó truy cập mục Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp để kích hoạt.

Trong bối cảnh rủi ro nhắm vào tài khoản và dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng, việc bật sẵn lớp bảo vệ này có thể giúp giảm thiểu thiệt hại nếu không may xảy ra mất cắp.

Tính năng bảo vệ thiết bị bị đánh cắp sẽ được bật mặc định trên iOS 26.4. Ảnh: TIỂU MINH

