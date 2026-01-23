(PLO)- Khi mua bán nhà đất trong năm 2026, người dân cần phải kiểm tra thêm thông tin này trước khi giao dịch để hạn chế rủi ro.

Quy định mới về nhà đất từ năm 2026

Theo Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 254 được Quốc hội thông qua ngày 11-12-2025, từ ngày 1-1-2026, thông tin thế chấp sẽ không còn được ghi trực tiếp trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hay còn được gọi là sổ hồng, sổ đỏ) như trước, mà được cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai do cơ quan quản lý vận hành.

Sự thay đổi này gắn liền với mẫu Giấy chứng nhận mới ban hành. Theo đó, Giấy chứng nhận mới được thiết kế gọn hơn, chỉ còn một tờ gồm hai trang, trong khi phần dành để ghi nhận các biến động sau khi cấp giấy bị thu hẹp đáng kể so với mẫu cũ. Nếu tiếp tục ghi thông tin thế chấp trực tiếp lên bản giấy, Giấy chứng nhận sẽ nhanh chóng hết chỗ ghi, buộc người dân phải làm thủ tục cấp đổi nhiều lần.

Việc chuyển sang quản lý thông tin thế chấp bằng dữ liệu điện tử nhằm giải quyết bất cập này, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí và thời gian của người dân trong quá trình sử dụng, giao dịch nhà đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cách kiểm tra online nhà đất có đang bị thế chấp hay không

Thực tế cho thấy, nhiều tranh chấp phát sinh từ việc người mua không biết nhà đất đang bị thế chấp tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng. Khi giao dịch hoàn tất, rủi ro pháp lý mới lộ ra, gây thiệt hại lớn về thời gian và tiền bạc.

Do đó, trước khi giao dịch, người dân nên kiểm tra tình trạng thế chấp của một bất động sản thông qua website của Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp).

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ https://dktructuyen.moj.gov.vn/.

- Bước 2: Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Đăng nhập - Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia (VNeID). Lưu ý, nếu chỉ kiểm tra một lần, bạn có thể yêu cầu cấp mã tra cứu một lần để xem thông tin mà không cần đăng nhập tài khoản.

Đăng nhập vào website Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước. Ảnh: TIỂU MINH

- Bước 3: Để tra cứu, bạn hãy nhấn vào mục Tra cứu thông tin trên thanh menu, sau đó chọn Yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu (Một lần/Thường xuyên) và thanh toán lệ phí theo quy định.

- Bước 4: Tiếp theo, người dùng chỉ cần tra cứu thông tin dựa trên các tiêu chí như Số đăng ký, Bên đảm bảo hoặc Số khung, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, mã số sử dụng cơ sở dữ liệu rồi nhấn Tìm kiếm.

Để tra cứu thông tin, bạn cần phải có mã số sử dụng cơ sở dữ liệu. Ảnh: TIỂU MINH

Bên cạnh việc tra cứu online, người dân vẫn có thể đến trực tiếp Văn phòng đăng ký đất đai nơi có tài sản để yêu cầu trích lục dữ liệu, hoặc nhờ công chứng viên kiểm tra tình trạng thế chấp trước khi thực hiện giao dịch mua bán.

Nhìn chung, việc chuyển sang tra cứu điện tử sẽ giúp người dân chủ động hơn, giúp giảm thiểu rủi ro khi giao dịch bất động sản.

