Người dùng nên làm ngay việc này để tránh mất quyền lợi trong năm 2026

(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể đăng ký người phụ thuộc thông qua eTax Mobile hoặc ứng dụng VNeID để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Người phụ thuộc bao gồm những ai?

Theo Điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người phụ thuộc sẽ bao gồm:

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng). Ví dụ, con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2014.

Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

- Vợ hoặc chồng của người nộp thuế.

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế.

- Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Đăng ký người phụ thuộc trên ứng dụng VNeID hoặc eTax Mobile. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân

Trên ứng dụng eTax Mobile

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store. Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng và chọn đăng nhập bằng tài khoản VNeID để tiết kiệm thời gian.

- Bước 2: Tại giao diện chính, bạn hãy chọn vào mục Đăng ký thuế - Kê khai hồ sơ đăng ký thuế, tìm đến mã thủ tục hành chính 1.008499 (Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc…) rồi nhấn Nộp hồ sơ - Đồng ý.

- Bước 3: Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết, lựa chọn cơ quan thuế đăng ký theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, điền mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có), sau đó bấm Thêm mới người phụ thuộc.

- Bước 4: Tiếp theo, bạn hãy điền các thông tin của người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký thuế và nhập lại mã xác thực.

Trên ứng dụng ứng dụng VNeID

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

- Bước 2: Mở ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Lưu ý, để sử dụng được đầy đủ tính năng, bạn phải sử dụng tài khoản VNeID mức 2, nếu chưa thực hiện, người dùng có thể đến cơ quan công an ở bất kì đâu để được hỗ trợ (không phụ thuộc vào nơi thường trú).

Cập nhật VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy chuyển sang mục Ví giấy tờ - Tích hợp thông tin - Tạo mới yêu cầu - Người phụ thuộc.

Tích hợp người phụ thuộc vào ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết như số định danh cá nhân, họ tên, nơi thường trú và các dữ liệu bắt buộc khác theo yêu cầu. Đánh dấu vào ô “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng” và nhấn “Gửi yêu cầu”.

- Bước 5: Sau khi gửi thành công, người dùng có thể kiểm tra trạng thái xác thực trên ứng dụng. Khi hệ thống cập nhật và phê duyệt, người phụ thuộc sẽ được ghi nhận trong hồ sơ VNeID.

Gửi yêu cầu và chờ hệ thống xác nhận. Ảnh: MINH HOÀNG

Người lao động cần lưu ý rằng mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho một người nộp thuế trong cùng thời điểm. Vì vậy, các thành viên trong gia đình nên thống nhất trước khi đăng ký để tránh phát sinh điều chỉnh sau này.

Ngoài ra, hồ sơ nên được thực hiện sớm, đặc biệt khi có thay đổi về người phụ thuộc như con mới sinh hoặc cha mẹ đến tuổi không còn khả năng lao động. Việc cập nhật kịp thời không chỉ đảm bảo quyền lợi mà còn hạn chế rắc rối khi quyết toán thuế cuối năm.

