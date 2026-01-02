Người dân cần làm điều này ngay trên ứng dụng VNeID để tránh mất quyền lợi BHYT

(PLO)- Bảo hiểm xã hội vừa phát đi thông báo liên quan đến thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, yêu cầu người dân kiểm tra và cập nhật để tránh ảnh hưởng quyền lợi khám chữa bệnh.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Mới đây, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo tới người dân về việc cập nhật thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. Đây là động thái nhằm đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia trong bối cảnh chuyển đổi từ thẻ giấy sang điện tử.

Theo đó, tới cuối ngày 31-12-2025, một số thẻ BHYT trên VNeID sẽ hiển thị thông báo “hết hiệu lực”. Điều này không có nghĩa người tham gia sẽ mất quyền lợi thụ hưởng BHYT ngay lập tức, nhưng nếu thông tin trên ứng dụng không được cập nhật kịp thời, việc tra cứu, xác thực quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh có thể bị gián đoạn.

Cách cập nhật thông tin BHYT trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

Truy cập thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Bước 3: Nếu thấy thẻ hiển thị đã hết hạn hoặc sai lệch dữ liệu, bạn hãy bấm vào biểu tượng ba chấm rồi chọn “Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới” và xác nhận theo hướng dẫn.

Gửi yêu cầu cập nhật thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo các chuyên gia, việc cập nhật sẽ giúp dữ liệu được đồng bộ với hệ thống của BHXH và cơ sở y tế, nhờ đó quyền lợi về chi trả chi phí khám chữa bệnh theo BHYT được bảo đảm trọn vẹn.

Vì sao cần cập nhật sớm?

Từ đầu năm 2025, cơ quan BHXH đã chuyển sang sử dụng hệ thống điện tử cho việc quản lý thẻ BHYT, dừng cấp thẻ giấy nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong an sinh xã hội. Theo đó, người dân cần liên kết dữ liệu BHYT với nền tảng như ứng dụng VNeID hoặc VssID, hoặc sử dụng căn cước công dân để thay thế thẻ giấy khi đi khám chữa bệnh.

Nếu không cập nhật, người tham gia có thể gặp khó khăn khi tra cứu thông tin tham gia BHYT hoặc khi xác thực quyền lợi tại cơ sở y tế. Đây không chỉ là rủi ro mất quyền lợi về chi phí điều trị mà còn ảnh hưởng đến các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm.

Lưu ý, với những hộ gia đình tham gia BHYT theo nhóm mà chưa đóng phí, việc liên hệ với Tổ chức phụ trách tại xã, phường là điều cần thiết để được hướng dẫn bổ sung dữ liệu. Những đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT như nông dân, ngư dân cũng nên chủ động kiểm tra xem mình đã được cập nhật đúng danh sách hay chưa.

Cập nhật thông tin BHYT sớm để tránh mất quyền lợi. Ảnh: MINH HOÀNG

