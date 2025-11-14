Cách thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNeID mới nhất

(PLO)- Bắt đầu từ phiên bản 2.2.4, người dùng đã có thể tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNeID chỉ với vài thao tác đơn giản.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp để xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất. Đây là chứng cứ quan trọng nhất để chứng minh quyền của cá nhân hoặc tổ chức đối với thửa đất đang sử dụng.

Cách thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNeID

Việc thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (người dân quen gọi là sổ đỏ, sổ hồng) vào ứng dụng VNeID sẽ giúp cơ quan quản lý xác thực dữ liệu đất đai chính chủ, đồng thời giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Khi thông tin đã được đồng bộ, người dùng không cần mang theo bản giấy trong nhiều tình huống, đặc biệt là lúc kê khai hồ sơ trực tuyến hoặc làm thủ tục tại các bộ phận một cửa.

Ngoài ra việc tích hợp dữ liệu còn góp phần giảm rủi ro thất lạc giấy tờ, giúp quá trình kiểm tra thông tin diễn ra nhanh hơn và minh bạch hơn.

- Bước 1: Để có thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng mới, bạn đọc hãy cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store.

Trước đó không lâu, công an một số tỉnh thành đã lên tiếng cảnh báo chiêu lừa hướng dẫn cài đặt VNeID mức 2 giả mạo để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân. Do đó, người dùng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID thông qua file APK hoặc liên kết lạ.

Đăng nhập ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Sau khi đăng nhập VNeID hoàn tất, người dùng chỉ cần tìm đến mục Dịch vụ khác - Cung cấp thông tin cho CQNN (cơ quan nhà nước) - Tạo mới - Chọn thông tin - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết như số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên giấy chứng nhận, đính kèm file thông tin… Lưu ý, các mục có dấu * không được bỏ trống. Trong trường hợp nếu giấy chứng nhận thuộc sở hữu cá nhân, và người kê khai không phải là người có tên trên giấy chứng nhận, bạn cần phải điền thêm tên người được cấp giấy chứng nhận.

Cách thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 4: Cuối cùng, người dùng chỉ cần đánh dấu vào ô Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng, sau đó nhấn Gửi yêu cầu. Tất cả thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tra cứu, nếu chính xác, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, phiên bản VNeID 2.2.4 còn được bổ sung một số tính năng khác, đơn cử như:

Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc

Cập nhật tích hợp thông tin hộ chiếu

Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước

Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước

Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

Sửa lỗi.

