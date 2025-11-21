Google ra mắt trình tạo hình ảnh AI Nano Banana Pro

(PLO)- Mới đây, Google đã chính thức trình làng Nano Banana Pro, hỗ trợ người dùng tạo poster, tài liệu minh họa, đồ họa và văn bản chính xác hơn.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Nano Banana Pro là khả năng hiển thị chữ chính xác hơn các thế hệ trước. Từ khẩu hiệu ngắn trên poster đến đoạn văn dài trong infographic, mô hình mới cho phép bạn tạo ra chữ chính xác hơn, dễ đọc và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Nano Banana Pro cũng được thiết kế để tạo ra đồ họa giàu thông tin hơn. Mô hình có thể kết nối trực tiếp với Google Tìm kiếm nhằm thu thập dữ liệu phục vụ cho infographic, kết hợp được nhiều thành phần trong cùng một cảnh.

Người dùng có thể tải lên tối đa 14 hình ảnh tham chiếu và giữ được độ đồng nhất của tối đa năm nhân vật xuyên suốt các khung hình, điều vốn là hạn chế ở nhiều mô hình khác.

Bên cạnh khả năng tạo mới, Google bổ sung loạt công cụ chỉnh sửa hình ảnh như chọn vùng, tinh chỉnh chi tiết và biến đổi từng phần nhỏ. Hệ thống cho phép thay đổi góc máy, chiều sâu lấy nét, màu sắc và ánh sáng, đồng thời xuất ảnh ở độ phân giải 2K hoặc 4K.

Google cũng trang bị SynthID cho mọi hình ảnh tạo bằng Nano Banana Pro, giúp đánh dấu nguồn gốc AI của ảnh. Hình mờ xuất hiện trên hình ảnh của cả người dùng miễn phí và người dùng gói AI Pro, đảm bảo việc truy vết minh bạch hơn.

Nano Banana Pro hiện có trong ứng dụng Gemini thông qua mục Tạo hình ảnh trong chế độ Tư duy. Tài khoản miễn phí được sử dụng với hạn mức nhất định trước khi hệ thống chuyển về mô hình Nano Banana cũ, trong khi người dùng các gói Google AI Plus, Pro và Ultra có hạn mức mở rộng hơn.

Sử dụng Nano Banana Pro trong Gemini. Ảnh: TIỂU MINH

Mô hình này cũng được cung cấp trong chế độ AI của Google Tìm kiếm dành cho thuê bao Pro và Ultra.

Không chỉ dành cho người dùng cá nhân, Google cho biết Nano Banana Pro cũng được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp trong Google Ads. Các nhà phát triển có thể tích hợp mô hình thông qua Gemini API và Google AI Studio.

Sự xuất hiện của Nano Banana Pro cho thấy Google tiếp tục đầu tư mạnh vào cuộc đua AI hình ảnh, đặc biệt ở mảng đồ họa chứa văn bản, nơi nhiều mô hình đối thủ vẫn gặp khó khăn.

Google Nano Banana Pro hiện đã tạo hình ảnh có văn bản chính xác hơn. Ảnh: AI

