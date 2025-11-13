Google Chrome bí mật theo dõi điện thoại của bạn, đây là cách ngăn chặn

(PLO)- Nhiều chuyên gia an ninh mạng cảnh báo Google Chrome đang âm thầm thu thập dữ liệu người dùng thông qua một kỹ thuật gọi là “dấu vân tay kỹ thuật số”, ngay cả khi bạn đã chặn cookie hoặc bật chế độ duyệt web ẩn danh.

Google Chrome âm thầm theo dõi người dùng

Theo Forbes, tính năng này hoạt động như một mã định danh bí mật, giúp các trang web có thể nhận diện thiết bị của bạn dựa trên những thông tin như cấu hình phần cứng, hệ điều hành, độ phân giải màn hình, phông chữ và tiện ích cài đặt. Khi những dữ liệu nhỏ này được kết hợp, chúng tạo nên “vân tay kỹ thuật số” duy nhất cho từng thiết bị, và người dùng gần như không thể xóa bỏ.

Trước đây, Google từng lên tiếng phản đối mạnh mẽ kỹ thuật này, cho rằng nó làm đảo lộn quyền lựa chọn của người dùng. Tuy nhiên, đầu năm nay, công ty đã âm thầm kích hoạt lại phương thức nhận diện này, không chỉ trên trình duyệt mà còn trên thiết bị thông minh như TV và máy chơi game.

Trong khi đó, Mozilla và Apple lại đang đi theo hướng ngược lại. Firefox 145 bổ sung tính năng giới hạn thông tin thiết bị gửi đến website, giúp “thu nhỏ dấu vân tay” của người dùng. Trình duyệt Safari của Apple cũng đã mặc định bật cơ chế chống theo dõi tương tự từ iOS 26.

Google Chrome bị cáo buộc âm thầm theo dõi người dùng.

Làm thế nào để hạn chế bị theo dõi?

Hiện tại, chưa có tùy chọn nào tắt hoàn toàn dấu vân tay kĩ thuật số trên Google Chrome, tuy nhiên, người dùng có thể hạn chế theo cách sau:

Cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất.

Giới hạn quyền truy cập của website vào phần cứng hoặc cảm biến.

Cân nhắc chuyển sang các trình duyệt tập trung vào quyền riêng tư như Firefox, Brave hoặc Safari.

