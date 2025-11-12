Các ứng dụng Android hao pin sẽ ‘hết đất sống’ vì chính sách này

(PLO)- Bắt đầu từ ngày 1-3-2026, Google sẽ chính thức áp dụng cơ chế mới trên Play Store để ‘bêu tên’ các ứng dụng Android hao pin quá mức.

Theo đó, Google sẽ phối hợp với Samsung để triển khai chỉ số giám sát mới mang tên partial wake lock, cơ chế cho phép ứng dụng duy trì hoạt động ngay cả khi màn hình tắt. Mặc dù hữu ích với những app phát nhạc hay tải dữ liệu nền, nhưng nếu bị lạm dụng, tính năng này có thể khiến pin tụt nhanh dù người dùng không hề chạm vào điện thoại.

Google cho biết, một ứng dụng sẽ bị gắn cờ nếu trên 5% số phiên sử dụng trong 28 ngày gần nhất có dấu hiệu duy trì hoạt động nền quá lâu. Khi đó, Play Store sẽ hiển thị cảnh báo: “Ứng dụng này có thể tiêu tốn pin nhiều hơn dự kiến do hoạt động nền cao”.

Google cảnh báo các ứng dụng hao pin trên Play Store. Ảnh: Google

Không chỉ dừng lại ở cảnh báo, những ứng dụng không đạt yêu cầu về hiệu suất pin còn có thể bị giảm khả năng hiển thị trong phần gợi ý hoặc đánh giá thấp hơn trong bảng xếp hạng. Điều này đồng nghĩa với việc nhà phát triển sẽ buộc phải tối ưu mã nguồn nếu không muốn ứng dụng của mình bị “chìm nghỉm” giữa rừng phần mềm Android.

Cơ chế này nằm trong bộ tiêu chuẩn Technical Quality Guidelines mà Google đang mở rộng. Trước đây, hệ thống này chỉ theo dõi các lỗi crash, treo máy hay phản hồi chậm. Giờ đây, yếu tố hiệu quả năng lượng đã trở thành một tiêu chí đánh giá bắt buộc, phản ánh đúng mối quan tâm hàng đầu của người dùng là thời lượng pin.

Trong khảo sát nội bộ do PhoneArena thực hiện, gần 60% người dùng cho biết họ sẵn sàng xóa ngay ứng dụng nào làm hao pin nhanh, trong khi 34% vẫn theo dõi. Điều này cho thấy quyết định của Google phù hợp với mong đợi của cộng đồng Android.

Nhà phát triển cần tối ưu ứng dụng để hạn chế tình trạng hao pin. Ảnh: AI

