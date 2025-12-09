Những điều bạn cần quan tâm để tránh bị mất việc

(PLO)- Những biến động về công nghệ, mô hình làm việc và nhu cầu kỹ năng buộc cả doanh nghiệp lẫn người lao động phải thích ứng nhanh hơn với một môi trường tuyển dụng ngày càng cạnh tranh.

Mới đây, Persol đã công bố báo cáo nhân sự 2025, chỉ ra 5 xu hướng nổi bật đang định hình lại thị trường lao động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Làn sóng dịch chuyển trong thị trường lao động

Báo cáo cho thấy các thay đổi về kinh tế và công nghệ đang thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ của lực lượng lao động.

Doanh nghiệp có xu hướng tái cấu trúc, tinh giản hoặc mở rộng theo từng chu kỳ ngắn, khiến nhu cầu tuyển dụng biến động liên tục.

Không chỉ ngành công nghệ, nhiều lĩnh vực truyền thống cũng đang chịu tác động từ tự động hóa và chuyển đổi số, tạo ra áp lực nâng cấp kỹ năng cho người lao động.

Persol ghi nhận nhiều doanh nghiệp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục điều chỉnh mô hình làm việc sau đại dịch. Các hình thức linh hoạt như hybrid hay làm việc từ xa được duy trì ở nhiều ngành, nhưng mức độ phụ thuộc vào từng thị trường là khác nhau. Điều này dẫn đến sự chênh lệch đáng kể về nhu cầu nhân sự giữa các quốc gia.

﻿ Người lao động cần phải chủ động nâng cấp kĩ năng công nghệ để tránh bị đào thải. Ảnh: Persol

Doanh nghiệp ưu tiên hiệu suất và chuyên môn hóa

Một trong những điểm nhấn của báo cáo là sự chuyển dịch từ tuyển dụng số lượng sang tuyển đúng người, đúng kỹ năng.

Nhiều doanh nghiệp cho biết họ ưu tiên nhân sự có khả năng thích ứng công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh AI đang tham gia sâu vào quản trị, vận hành và chăm sóc khách hàng.

Các vị trí liên quan đến phân tích dữ liệu, an ninh mạng và vận hành hệ thống tiếp tục tăng nhu cầu.

Ở chiều ngược lại, nhiều công việc mang tính lặp lại đang bị thu hẹp do ứng dụng tự động hóa. Xu hướng này buộc người lao động phải chủ động tái đào tạo để không bị loại khỏi thị trường.

Sức ép giữ chân nhân tài

Doanh nghiệp không chỉ tập trung vào việc tuyển người mới mà còn phải giải quyết bài toán giữ chân người giỏi.

Phúc lợi linh hoạt, môi trường làm việc hỗ trợ phát triển và văn hóa doanh nghiệp minh bạch được đánh giá là những yếu tố quyết định.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy kỳ vọng của người lao động thay đổi nhanh hơn tốc độ thích ứng của doanh nghiệp. Nhiều nhân sự ưu tiên sự cân bằng cuộc sống và tính linh hoạt trong công việc, khiến các mô hình quản lý truyền thống dần bộc lộ hạn chế.

Doanh nghiệp cũng rất đau đầu trong việc giữ chân nhân tài.

Kỹ năng số tiếp tục là trọng tâm

Một nội dung xuyên suốt trong báo cáo là sự thiếu hụt nhân sự sở hữu kỹ năng số. Các doanh nghiệp ở mọi ngành đều ghi nhận khó khăn trong việc tìm ứng viên có năng lực triển khai công nghệ mới, đặc biệt ở mảng AI ứng dụng và chuyển đổi số.

Theo đánh giá của Persol, thị trường lao động năm 2025 sẽ tiếp tục biến động mạnh. Những thay đổi về công nghệ, hành vi lao động và mô hình vận hành đang buộc doanh nghiệp phải nghĩ lại chiến lược phát triển nhân sự.

Thị trường lao động khu vực sẽ được định hình bởi sự kết hợp giữa công nghệ, kỹ năng và khả năng thích ứng, thay vì chỉ tập trung vào số lượng tuyển dụng.

5 xu hướng định hình lại tuyển dụng trong kỷ nguyên số. Ảnh: TIỂU MINH

