Ngân hàng, ChatGPT, Zoom… lại gặp sự cố do Cloudflare, cho thấy sự mong manh của Internet

(PLO)- Cloudflare tiếp tục gặp sự cố ngừng hoạt động trên diện rộng trong tháng 12, khiến hàng loạt ngân hàng, nền tảng giao dịch chứng khoán và các công cụ AI gặp trục trặc.

Đây là lần gián đoạn thứ hai chỉ trong vòng ba tuần Cloudflare xảy ra sự cố, điều này một lần nữa cho thấy Internet ngày càng mong manh khi phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp hạ tầng.

Bản vá bảo mật làm lỗi lan rộng

Theo Cloudflare, sự cố kéo dài khoảng 25 phút trước khi các kỹ sư buộc phải quay lại cấu hình cũ. Báo cáo hậu kiểm cho biết khoảng 28% tổng lưu lượng HTTP đi qua mạng lưới của hãng đã bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân ban đầu được cho là đến từ bản cập nhật bảo mật dành cho Web Application Firewall để xử lý lỗ hổng CVE-2025-55182. Khi một công cụ kiểm thử nội bộ bị vô hiệu hóa, lỗi từ hệ thống proxy FL1 cũ đã lan rộng và gây ra tình trạng lỗi 500 hàng loạt.

Sự cố xuất hiện đúng vào thời điểm cao điểm của thị trường châu Âu và phiên giao dịch buổi sáng tại châu Á. Bloomberg ghi nhận nhiều trang web ngân hàng bị ngừng hoạt động, cùng với Shopify, Zoom và LinkedIn.

Tại Ấn Độ, các nền tảng môi giới lớn như Zerodha, Groww, Angel One và Upstox báo lỗi ngay giữa giờ giao dịch sôi động, khiến một số công ty phải khuyến nghị khách hàng dùng WhatsApp làm kênh xử lý lệnh tạm thời.

Một người dùng trên mạng X mô tả tình hình là “không thể truy cập được gì”. Cloudflare cũng thừa nhận rằng mọi sự cố ngừng hoạt động đều không thể chấp nhận được, đặc biệt là sau sự cố ngày 18-11 từng khiến ChatGPT, X, Spotify, Canva và nhiều dịch vụ lớn bị gián đoạn vài tiếng đồng hồ.

Điểm đáng lo ngại là phần lớn doanh nghiệp bị ảnh hưởng đều không có phương án dự phòng hiệu quả. Khi Cloudflare gặp sự cố, họ không thể tự chuyển lưu lượng sang hạ tầng khác, không thể định tuyến vòng và cũng không thể xác định nguyên nhân ngoài việc hiển thị thông báo “Cloudflare đang ngoại tuyến”.

Ngay cả Downdetector, trang thường được dùng để kiểm chứng sự cố, cũng rơi vào tình trạng không truy cập được trong đợt gián đoạn tháng 12.

Cloudflare bị sập lần nữa khiến hàng loạt hệ thống gặp sự cố. Ảnh minh họa: AI

Sự phụ thuộc hạ tầng làm Internet dễ tổn thương

Các chuyên gia hạ tầng mạng cho rằng rủi ro thực sự nằm ở mức độ tập trung quá lớn. Khi chỉ một số nhà cung cấp như Cloudflare, AWS, Google Cloud hoặc Microsoft Azure nắm vai trò then chốt, một sai lệch cấu hình cũng có thể kéo theo hiệu ứng domino trên quy mô toàn cầu.

Richard Ford, giám đốc công nghệ của Integrity360, cảnh báo tần suất sự cố sẽ tăng khi các hoạt động hạ tầng ngày càng phức tạp.

Hai sự cố liên tiếp trong tháng 11 và tháng 12 cho thấy sự mong manh của Internet hiện đại. Với các ngân hàng, sàn giao dịch, chính phủ điện tử, thương mại điện tử và nền tảng AI, câu hỏi không còn là liệu sự cố lớn tiếp theo có xảy ra hay không, mà là nó sẽ rơi vào thời điểm nào và tác động sâu rộng đến đâu.

