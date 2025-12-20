Học sinh TP.HCM dùng AI thiết kế website học lịch sử

(PLO)- Không chỉ là công cụ tra cứu, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành trợ lý đắc lực giúp học sinh, giáo viên TP.HCM đổi mới tư duy dạy và học thực chất.

Sáng 20-12, tại Trường Đại học Sài Gòn, Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số DX Center TPHCM và AI Edu - Google for Education Partner tổ chức lễ trao giải hội thi Trí tuệ nhân tạo - Học không giới hạn. Sự kiện quy tụ 1.500 giáo viên, học sinh, đánh dấu cột mốc 20 năm chuyển đổi số của Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục.

Hội thi được phát động từ tháng 7-2025, thu hút hơn 250 đội thi tham gia tranh tài với tinh thần ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn trong giáo dục. Vượt qua vòng loại, Ban tổ chức đã chọn ra 21 đội bảng giáo viên và 31 đội bảng học sinh bước vào chung kết. Các dự án năm nay được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng thực tế, tập trung vào xây dựng lớp học số, trợ lý học tập cá nhân hóa và các mô hình chatbot tư vấn tâm lý học đường.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất bảng học sinh thuộc về nhóm tác giả từ Trường THPT Nguyễn Công Trứ (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) với dự án website học sử mang tên "Tường Thành Vững Chắc". Em Đặng Công Thành, đại diện nhóm, cho biết đã sử dụng AI để tìm kiếm tư liệu, tóm tắt lộ trình lịch sử bám sát sách giáo khoa lớp 12.

Tuy nhiên, nhóm thể hiện tư duy phản biện sắc bén khi không phó mặc hoàn toàn cho máy móc. Thành chia sẻ vì nhận thức rõ AI đôi lúc cung cấp thông tin sai lệch, các thành viên buộc phải chọn lọc, kiểm chứng và biên tập lại kỹ lưỡng để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho bài học.

Đội học sinh Trường THPT Nguyễn Công Trứ đạt Giải Nhất với đề tài về tích hợp AI trong hoạt động học lịch sử.

Ở bảng giáo viên, tư duy đổi mới phương pháp giảng dạy được thể hiện rõ nét qua dự án của liên minh Trường Tiểu học Dương Minh Châu và Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Các cô giáo đã xuất sắc giành giải Nhất khi hướng dẫn học sinh dùng AI thiết kế poster song ngữ Anh - Việt và xây dựng sách truyện về địa đạo Củ Chi. Thông qua mã QR gắn trực tiếp trên sản phẩm, du khách quốc tế có thể tiếp cận các câu chuyện lịch sử kháng chiến một cách trực quan, sinh động ngay cả khi không xuống hầm thực tế.

Trao đổi về ý nghĩa hội thi, ông Bung Trần, Chủ nhiệm Cộng đồng giáo viên số Google, Phó Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh sân chơi này giúp người học thực hành các chuẩn mực đạo đức AI. Ông cho rằng điều quan trọng là tránh việc "nhân cách hóa AI" mà chỉ nên xem đây là một thuật toán, một công cụ hỗ trợ để con người phát triển toàn diện.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM trao cờ thi đua của UBND TP.HCM cho Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục nhân lễ kỉ niệm 20 năm thành lập.

Đồng quan điểm, ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, khẳng định sau 20 năm hình thành và phát triển, đơn vị không chạy theo xu hướng công nghệ đơn thuần. Đơn vị hướng đến xây dựng hệ sinh thái giáo dục nơi giáo viên và học sinh làm chủ công nghệ an toàn, nhân văn. Dịp này, Trung tâm cũng vinh dự đón nhận cờ thi đua của UBND TP.HCM.

