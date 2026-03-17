Tin công nghệ 17-3: Intel ra mắt Core Ultra Series 3, mở màn thế hệ AI PC mới

(PLO)- Tin công nghệ 17-3 sẽ có các nội dung như Intel ra mắt Core Ultra Series 3, mở màn thế hệ AI PC mới, Samsung dẫn đầu thị trường loa thanh toàn cầu, Viettel đứng đầu thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông.

1. Intel ra mắt Core Ultra Series 3, mở màn thế hệ AI PC mới

Intel vừa giới thiệu các mẫu laptop được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake). Đây là thế hệ chip mới được định vị cho dòng AI PC, tập trung vào hiệu năng, đồ họa và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị.

Core Ultra Series 3 được giới thiệu lần đầu tiên tại CES 2026.

Core Ultra Series 3 được sản xuất trên tiến trình Intel 18A và tích hợp CPU, GPU cùng NPU trong một nền tảng duy nhất. Cách tiếp cận này cho phép laptop xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên máy, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

Theo Intel, NPU trên Core Ultra Series 3 đạt sức mạnh tính toán AI lên tới 50 TOPS, hướng đến các ứng dụng như trợ lý thông minh, sáng tạo nội dung và tối ưu hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, kiến trúc đồ họa Xe3 tích hợp được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu năng xử lý hình ảnh và chơi game. Hãng cũng cho biết một số mẫu máy có thể đạt thời lượng pin lên đến 27 giờ, tùy cấu hình và điều kiện sử dụng.

Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia của Intel tại Việt Nam, cho biết nền tảng mới thể hiện định hướng phát triển AI PC của hãng, kết hợp hiệu năng, khả năng xử lý AI và hiệu quả năng lượng trên tiến trình Intel 18A.

Theo kế hoạch, hơn 200 thiết kế laptop trên toàn cầu sẽ sử dụng dòng vi xử lý này trong năm 2026, trải rộng từ phân khúc tiêu dùng, doanh nghiệp đến gaming.

Vi xử lý mới có khả năng xử lý các tác vụ AI mượt mà ngay trên máy tính.

2. Samsung dẫn đầu thị trường loa thanh toàn cầu

Theo số liệu nghiên cứu từ FutureSource, Samsung tiếp tục giữ vị trí thương hiệu loa thanh số 1 thế giới trong năm thứ 12 liên tiếp. Cụ thể, trong năm 2025, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc nắm giữ 21,5% thị phần doanh thu loa thanh toàn cầu và chiếm 19,7% tổng sản lượng tiêu thụ trên toàn thế giới.

Kết quả này đến từ việc tập trung vào công nghệ âm thanh, khả năng kết nối với TV và mở rộng danh mục sản phẩm ở nhiều phân khúc.

Trong năm 2026, hãng dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung các mẫu loa thanh mới, gồm dòng cao cấp HW Q990H, phiên bản kế nhiệm của HW Q990F, mẫu all in one HW QS90H và hai mẫu loa Wi Fi Music Studio 7 và Music Studio 5 do Bouroullec thiết kế.

Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Ngành hàng Nghe nhìn Hiển thị tại Samsung Electronics, cho biết: “Việc được vinh danh là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến trải nghiệm giải trí tại gia cao cấp”.

3. Viettel đứng đầu thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel vừa được Brand Finance xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng số 1 toàn cầu trong lĩnh vực viễn thông. Doanh nghiệp đạt chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (BSI) 89,9/100 và được xếp hạng AAA+, mức cao nhất trong thang đánh giá của tổ chức này.

Kết quả trên đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý khi Viettel chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu sau hai năm liên tiếp đứng thứ hai.

Theo Brand Finance, “sức mạnh thương hiệu” khác với “giá trị thương hiệu”. Nếu giá trị thương hiệu phản ánh quy mô tài chính dựa trên doanh thu, lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng, thì sức mạnh thương hiệu đo lường mức độ uy tín, sự tin cậy và gắn kết của khách hàng với doanh nghiệp.

Chỉ số BSI được xây dựng dựa trên khảo sát người tiêu dùng và đánh giá các tiêu chí như độ tin cậy, mức độ yêu thích và khả năng khách hàng sẵn sàng giới thiệu thương hiệu. Với 89,9 điểm, Viettel đạt mức cao nhất trong ba năm gần đây ở hạng mục này.

Xét về giá trị thương hiệu, Viettel hiện được định giá 7,9 tỉ USD, là doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Đông Nam Á, thuộc nhóm 20 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới và là đại diện Việt Nam duy nhất trong bảng xếp hạng Top Global 500 của Brand Finance.

