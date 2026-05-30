Viettel tôn vinh 20 ‘ngôi sao’ toàn cầu: Từ kỹ sư công nghệ cao đến người lính cứu 40 dân trong lũ

Đây là những gương mặt ở tuyến đầu của các nhiệm vụ then chốt, từ ứng cứu thiên tai, làm chủ khoa học công nghệ, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đến mở rộng kinh doanh tại thị trường trong nước và quốc tế.

Viettel's Stars là sự kiện thường niên do Viettel tổ chức nhằm ghi nhận và trao thưởng cho những tập thể, cá nhân xuất sắc toàn diện, không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình.

​Các câu chuyện được vinh danh đa dạng về cả lĩnh vực và địa bàn. Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Văn Cung, nhân viên kỹ thuật Viettel tại Đắk Lắk, người đã dũng cảm giữ trạm phát sóng hoạt động giữa biển nước để phục vụ cứu hộ. Không chỉ vậy, anh còn trực tiếp đưa 40 người dân, bao gồm 11 trẻ em, thoát khỏi vùng nguy hiểm suốt 7 giờ đồng hồ trong đợt lũ lịch sử tháng 11-2025.

​Ở mảng công nghệ cao, nhóm kỹ sư Viettel đã giải bài toán đồng bộ hàng ngàn chi tiết cơ khí và khí động lực học để phát triển thành công một khí tài công nghệ cao. Sau nhiều năm kiên trì thử nghiệm, hiệu chỉnh và tối ưu, hệ thống này đã vận hành ổn định ở tầm bay hàng trăm km, đạt được các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật.

​20 "ngôi sao" được lựa chọn từ hơn 50.000 cán bộ, nhân viên của Viettel trên khắp các châu lục, bao gồm 10 cá nhân và 10 tập thể. Họ đại diện cho tất cả các trụ cột chiến lược của tập đoàn: Viễn thông; giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số; nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao; logistics, thương mại điện tử và các lĩnh vực khác.

Điểm chung của các "ngôi sao" là tinh thần dám nhận việc khó, đối diện thử thách chưa từng có và tự tìm ra lối đi riêng. Đây là minh chứng rõ nét cho văn hóa Viettel: thích ứng nhanh, sẵn sàng thay đổi và quyết tâm theo đuổi nhiệm vụ đến cùng.

​Lễ vinh danh năm nay mang chủ đề "Tiên phong công nghệ - Hợp tác toàn cầu – Tạo dựng tương lai". Sự kiện đồng thời khởi động phong trào thi đua năm 2026 với bốn tiêu chí: "Chủ động hơn - Thần tốc hơn - Táo bạo hơn - Hiệu quả hơn". Những thành tích này cũng khẳng định vai trò chủ lực và đi đầu của Viettel trong việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Một cá nhân được vinh danh.

​Tại lễ vinh danh, Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, chia sẻ: “Nếu ai cũng chọn sự an toàn, ai sẽ nhận những việc áp lực nhất, ai sẽ đến những nơi khó khăn nhất? Viettel có được ngày hôm nay là nhờ những con người dám nhận việc khó, dám đối mặt với thử thách và không lùi bước trước những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi”.

​Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh danh hiệu này không phải là đích đến, mà là sự khởi đầu cho những trách nhiệm lớn hơn: “Tôi chúc cho mỗi người hãy giữ được ánh sáng của mình, tiếp tục sáng tạo, hoàn thành những cam kết đã đặt ra, và quan trọng hơn cả là trở thành ngọn lửa lan tỏa, kéo đồng đội và đơn vị cùng tiến lên”.

Tin công nghệ 25-5: Nhà mạng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tận nhà (PLO)- Tin công nghệ 25-5 sẽ có các nội dung như nhà mạng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tận nhà, iOS 27 sẽ có giao diện Camera và ứng dụng Photos nâng cấp, Samsung Galaxy Z Fold 8 có thể đổi tên, robot giúp chuẩn bị bữa ăn cho người nghèo tại San Francisco.