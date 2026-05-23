Cách xem World Cup 2026 miễn phí tại nhà

(PLO)- Xem miễn phí toàn bộ các trận đấu ngay tại nhà luôn là điều mà nhiều người quan tâm mỗi khi mùa World Cup đến gần.

Mới đây, TV360 đã hợp tác với VTV để tiếp sóng toàn bộ giải đấu FIFA World Cup 2026, cho phép người dùng có thể theo dõi đầy đủ 104 trận cầu đỉnh cao mọi lúc mọi nơi.

Thay vì phải ngồi trước màn hình TV, người dùng có thể xem các trận đấu trên nhiều thiết bị khác nhau, từ điện thoại, Smart TV cho đến máy tính bảng.

Với những người thường xuyên xem bóng đá trên điện thoại, đây có thể là lựa chọn khá thuận tiện, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nền tảng hiện nay yêu cầu đăng ký thêm các gói dịch vụ riêng để theo dõi nội dung thể thao.

Cách xem World Cup 2026 miễn phí trên TV360.

Ngoài World Cup, TV360 hiện cũng sở hữu bản quyền phát sóng nhiều giải thể thao khác như Champions League, Bundesliga, AFC, Formula 1 và Australia Open.

FIFA World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 12-6-2026. Với những ai không muốn bỏ lỡ các trận đấu lớn nhưng cũng không muốn tốn thêm chi phí cho nhiều dịch vụ khác nhau, việc xem trực tiếp trên các nền tảng số có thể sẽ là lựa chọn được quan tâm trong mùa World Cup năm nay.

