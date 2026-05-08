Học sinh Việt Nam giành giải thưởng danh giá tại giải robot lớn nhất thế giới

Tại VEX Robotics World Championship 2026 - giải đấu Robotics lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 21 đến ngày 30-4-2026 vừa qua, học sinh Việt Nam thuộc trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật trong giáo dục STEAM với hơn 2.400 đội đến từ hơn 60 quốc gia.

Năm nay, Trường có 3 đội tham gia gồm 50922T, 50922S (High School) và 27908V (Middle School). Trong đó, Team 27908V - LSTS Singularity đã xuất sắc giành Design Award tại bảng Math. Đây là giải thưởng danh giá thứ hai của bảng đấu, ghi nhận sự xuất sắc toàn diện về thiết kế kỹ thuật, tư duy giải quyết vấn đề và quy trình kỹ thuật. Team 27908V cũng đồng thời lọt Top 16 và tham gia vòng Alliance Selection.

Team 27908V - LSTS Singularity đã xuất sắc giành Design Award tại bảng Math. Ảnh: BTC

Team 50922T đạt hạng 32/86 tại bảng Design và xếp hạng 21/511 ở nội dung Robot Skills. Ảnh: BTC

Ở khối High School, Team 50922T - LSTS Mako Maniacs đạt hạng 32/86 tại bảng Design và xếp hạng 21/511 ở nội dung Robot Skills, tiếp tục khẳng định năng lực thi đấu ổn định và kỹ thuật vượt trội. Riêng Team 50922S - LSTS Vertex lần đầu tiên được tham gia giải đấu thế giới, dù chưa đạt giải thưởng nhưng cũng duy trì phong độ đến những trận cuối cùng và ghi nhận nhiều tiến bộ rõ rệt.

Đại diện nhà trường cho biết, việc tham gia các sân chơi quốc tế như VEX Worlds là một phần trong chiến lược đưa học sinh tiếp cận các hệ sinh thái giáo dục STEM tiên tiến trên thế giới. Đồng thời, kết quả này cũng minh chứng hiệu quả của định hướng giáo dục STEM tại trường học.

Cũng theo đại diện nhà trường, thông qua các chương trình này, học sinh không chỉ được “đo năng lực” trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, mà còn hình thành tư duy đổi mới, sáng tạo và năng lực hội nhập trong tương lai.

