(PLO)- Một robot hình người vừa gây chú ý tại Bắc Kinh khi hoàn thành cự ly bán marathon 21 km chỉ trong 50 phút 26 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới hiện nay của con người gần 7 phút.

Robot về nhất có tên Lightning, do Shenzhen Honor Smart Technology Development phát triển. Theo The Next Web, mẫu robot này có thể tự chạy trên đường đua mà không cần điều khiển từ xa, nhờ kết hợp cảm biến với hệ thống xử lý để tự đưa ra quyết định trong lúc di chuyển. Ngoài phiên bản tự hành hoàn toàn, một phiên bản Lightning khác có điều khiển từ xa cũng tham gia và cán đích với thời gian 48 phút 19 giây, nhưng kết quả này không được tính là thành tích tự hành.

Trong khi đó, kỷ lục thế giới của con người ở cự ly bán marathon hiện là 57 phút 20 giây, do vận động viên Uganda Jacob Kiplimo lập tại Lisbon hồi tháng 3. Ở cuộc đua tại Bắc Kinh, robot và các vận động viên chạy cùng một lộ trình nhưng được phân làn riêng. Bên phía con người, người về nhất là Zhao Haijie của Trung Quốc với thời gian 1 giờ 7 phút 47 giây.

Nếu nhìn lại mùa giải trước, kết quả năm nay cho thấy robot hình người đã tiến thêm một bước khá xa. Tại giải năm 2025, chỉ có 6 trong số 21 robot về được đích, còn lại thì ngã, mất kiểm soát hoặc gặp trục trặc ngay từ đầu.

Robot phá kỷ lục của con người tại giải bán marathon. Ảnh: Tân Hoa Xã

Robot vô địch khi đó là Tiangong Ultra, nhưng phải mất tới 2 giờ 40 phút 42 giây mới hoàn thành chặng đua. Sang năm nay, quy mô sự kiện đã lớn hơn nhiều, với 112 đội đến từ 26 thương hiệu và hơn 300 robot tham gia. Trong số đó có 5 đội quốc tế đến từ Đức, Pháp và Brazil, còn khoảng 40% đội thi tranh tài ở hạng mục tự hành hoàn toàn.

Mặc dù chạy nhanh nhưng robot Lightning vẫn gặp vài sự cố, chẳng hạn như bị va vào rào chắn khi gần về đích rồi ngã xuống, sau đó phải nhờ nhân viên hỗ trợ mới tiếp tục hoàn thành phần còn lại. Một robot khác cũng ngã ngay ở thời điểm xuất phát. Tuy nhiên, so với cảnh tượng khá hỗn loạn của mùa đầu tiên, các sự cố lần này đã ít hơn rất nhiều.

Lightning cao 169 cm và có chiều dài chân 95 cm để mô phỏng dáng chạy của vận động viên. Đi kèm theo đó là mô men xoắn cực đại 400 Nm, dùng hệ thống làm mát bằng chất lỏng và đạt tốc độ 4 m mỗi giây. Honor cho biết con số đó nhanh hơn 14% so với Atlas của Boston Dynamics. Đáng chú ý là toàn bộ quá trình từ lúc phát triển đến khi đưa robot vào giải chạy chỉ diễn ra trong vòng một năm.

Cuộc đua này được xem như một bài kiểm tra tổng hợp cho hàng loạt khả năng quan trọng của robot hình người, từ giữ thăng bằng, định hướng, di chuyển liên tục cho đến duy trì hoạt động trong thời gian dài. Đây đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đưa robot ra môi trường làm việc thực tế như nhà máy, công trường hoặc kho vận.

Sự kiện tại Bắc Kinh cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng trong lĩnh vực robot hình người. Quốc gia này được cho là đã dành ra một quỹ khoảng 138 tỉ USD để phát triển robot hình người, tự động hóa công nghiệp và AI hiện thân.

Mặc dù vậy, một robot chạy nhanh trên đường đua chưa chắc sẽ hữu ích trong nhà máy hay trong gia đình. Màn trình diễn ở Bắc Kinh rõ ràng là một bước tiến kỹ thuật rất đáng kể, nhưng câu hỏi robot hình người sẽ làm được gì trong đời sống thực tế thì vẫn còn bỏ ngỏ.

