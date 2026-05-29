Nhiều cuộc tấn công mạng bắt đầu từ một sai sót rất quen thuộc

Tiểu Minh
(PLO)- Không phải mã độc phức tạp hay công nghệ cao siêu, nhiều cuộc tấn công mạng hiện nay bắt đầu từ những lỗ hổng rất quen thuộc.

Theo số liệu mới nhất từ Kaspersky, hơn 35,2 triệu cuộc tấn công nhắm vào giao thức điều khiển từ xa (RDP) đã được ghi nhận tại khu vực Đông Nam Á trong năm 2025. Trong đó, Việt Nam đứng đầu khu vực với hơn 11,4 triệu vụ, vượt cả Indonesia với 10,5 triệu vụ.

RDP là công nghệ cho phép người dùng điều khiển máy tính từ xa thông qua internet. Đây là công cụ được nhiều doanh nghiệp sử dụng để hỗ trợ làm việc từ xa hoặc quản trị hệ thống. Tuy nhiên, nếu mật khẩu yếu hoặc cấu hình không đúng cách, tin tặc có thể lợi dụng để tìm cách chiếm quyền truy cập thiết bị.

Tổng số vụ tấn công khai thác lỗ hổng được ghi nhận tại Đông Nam Á. Ảnh: Kaspersky

Không chỉ các công cụ truy cập từ xa, lỗ hổng phần mềm cũng là mục tiêu bị khai thác mạnh. Theo Kaspersky, khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận hơn 2,37 triệu cuộc tấn công khai thác lỗ hổng trong năm 2025. Việt Nam đứng thứ hai khu vực với 587.217 vụ, chỉ sau Indonesia.

Khai thác lỗ hổng là hình thức tấn công dựa trên các lỗi tồn tại trong phần mềm hoặc hệ điều hành chưa được vá. Khi phát hiện điểm yếu, tin tặc có thể cài mã độc, đánh cắp dữ liệu hoặc kiểm soát hệ thống mà người dùng không hề hay biết.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, tin tặc thường tìm kiếm những hệ thống có mức độ bảo vệ thấp, sau đó lựa chọn phương thức xâm nhập phù hợp nhất thay vì sử dụng một kịch bản cố định cho mọi mục tiêu.

Thực tế, nhiều vụ tấn công mạng lớn trong những năm gần đây đều bắt đầu từ những nguyên nhân khá đơn giản như mật khẩu dễ đoán, phần mềm không cập nhật hoặc các dịch vụ truy cập từ xa được mở công khai trên internet.

Các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phần mềm lên phiên bản mới nhất, sử dụng mật khẩu mạnh, hạn chế công khai các dịch vụ truy cập từ xa và duy trì sao lưu dữ liệu định kỳ.

Tiểu Minh

